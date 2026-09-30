Acun Ilıcalı'nın vekilinden Aziz Yıldırım açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

Fenerbahçe kulüp içi gelişmeler ve hukuki süreçlerle gündemde kalmaya devam ederken, Acun Ilıcalı cephesinden locaya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Acun Ilıcalı'nın vekili Av. Dr. O. Hakan Öncel, hukuki sürece ve kulüp locasıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklara dair kamuoyunu bilgilendirdi.

MAHKEME BAŞVURUYU ÜÇÜNCÜ KEZ REDDETTİ

Yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'a ait şirketin 217 numaralı loca ile ilgili mahkemeye yaptığı başvurunun yargı makamlarınca üçüncü kez reddedildiği belirtildi. Yürütülen hukuki sürecin devam ettiğine dikkat çekildi.

RESMİ ANTET İDDİASI VE SUÇ DUYURUSU

Yargı sürecine sunulan dilekçelerde yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan avukat Öncel, Fenerbahçe'nin resmi antetinin yargı mercilerini yanıltma amacı taşıyabileceği şüphesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Vekil, müvekkilinin haklarını korumak için tüm yasal yolların kararlılıkla kullanılacağını kaydetti.