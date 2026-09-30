Bulgar futbolunda şoke eden cinayet: Botev Plovdiv Başkanı Iliyan Filipov silahlı saldırıda öldürüldü

Bulgaristan futbol camiasını sarsan olay, Plovdiv kentinde gece saatlerinde meydana geldi. Polis raporlarına göre, saat 01.00 sıralarında gelen silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler, 53 yaşındaki kulüp başkanı Iliyan Filipov'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Başından vurulduğu belirlenen Filipov'un cinayeti sonrasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KULÜBÜ 2025 YAZINDA AYAĞA KALDIRMIŞTI

Ülkenin önde gelen nakliye ve lojistik şirketlerinden PIMK'nin kurucuları arasında bulunan Filipov, spor camiasında Botev Plovdiv'e yaptığı kritik yatırımlarla tanınıyordu. 2025 yazında mali açıdan zor günler geçiren kulübü yeniden ayağa kaldıran isim olan Filipov, aynı zamanda Hristo Botev Stadyumu'nun yeniden inşa sürecindeki öncü çalışmalarıyla biliniyordu.

BOTEV PLOVDİV'DEN TAZİYE MESAJI

Yaşanan trajik olayın ardından Botev Plovdiv kulübü resmi bir taziye mesajı yayımladı. Başkanlarının kaybından dolayı duydukları derin üzüntüyü dile getiren kulüp yönetimi, Filipov'un kulüp tarihindeki yerinin asla unutulmayacağını vurgulayarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.