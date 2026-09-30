SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Bulgar futbolunda şoke eden cinayet: Botev Plovdiv Başkanı Iliyan Filipov silahlı saldırıda öldürüldü

Bulgaristan'ın köklü kulüplerinden Botev Plovdiv'in başkanı ve çoğunluk hissedarı Iliyan Filipov, Plovdiv'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. 53 yaşındaki iş insanının ölümünün ardından emniyet güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bulgar futbolunda şoke eden cinayet: Botev Plovdiv Başkanı Iliyan Filipov silahlı saldırıda öldürüldü
Emre Şen

Bulgaristan futbol camiasını sarsan olay, Plovdiv kentinde gece saatlerinde meydana geldi. Polis raporlarına göre, saat 01.00 sıralarında gelen silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler, 53 yaşındaki kulüp başkanı Iliyan Filipov'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Başından vurulduğu belirlenen Filipov'un cinayeti sonrasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KULÜBÜ 2025 YAZINDA AYAĞA KALDIRMIŞTI

Ülkenin önde gelen nakliye ve lojistik şirketlerinden PIMK'nin kurucuları arasında bulunan Filipov, spor camiasında Botev Plovdiv'e yaptığı kritik yatırımlarla tanınıyordu. 2025 yazında mali açıdan zor günler geçiren kulübü yeniden ayağa kaldıran isim olan Filipov, aynı zamanda Hristo Botev Stadyumu'nun yeniden inşa sürecindeki öncü çalışmalarıyla biliniyordu.

Bulgar futbolunda şoke eden cinayet: Botev Plovdiv Başkanı Iliyan Filipov silahlı saldırıda öldürüldü 1

BOTEV PLOVDİV'DEN TAZİYE MESAJI

Yaşanan trajik olayın ardından Botev Plovdiv kulübü resmi bir taziye mesajı yayımladı. Başkanlarının kaybından dolayı duydukları derin üzüntüyü dile getiren kulüp yönetimi, Filipov'un kulüp tarihindeki yerinin asla unutulmayacağını vurgulayarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acun Ilıcalı'nın vekilinden Aziz Yıldırım açıklaması: Suç duyurusunda bulundukAcun Ilıcalı'nın vekilinden Aziz Yıldırım açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Süper Kupa finalinin tarihi belli olduSüper Kupa finalinin tarihi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

Akaryakıtta bu gece büyük zam bekleniyor: Tabelalar sil baştan

Akaryakıtta bu gece büyük zam bekleniyor: Tabelalar sil baştan

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.