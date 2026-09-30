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Bahis soruşturmasında 4 büyükler de var! TFF, kulüp yöneticilerini açıkladı

TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen isimler belli oldu. 448 kişilik listede 4 büyüklerden dikkat çeken yöneticiler de yer alırken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan da konuya dair açıklama geldi.

Bahis soruşturmasında 4 büyükler de var! TFF, kulüp yöneticilerini açıkladı
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında son 5 yıllık döneme ilişkin incelemeleri sürerken, bahis oynadığı tespit edilen idarecilerin PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Dört büyükler arasında Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 kişi disiplin kuruluna gönderildi.

4 BÜYÜKLERDEN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER LİSTEDE

Bahis soruşturmasında 4 büyükler de var! TFF, kulüp yöneticilerini açıkladı 1

TFF'nin açıkladığı sevk listesinde dört büyük kulübün idarecileri de yer aldı. Trabzonspor 13 kişiyle ilk sırada bulunurken, Beşiktaş 10 kişiyle ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den ise 3 kişinin PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Bahis soruşturması kapsamında dört büyüklerden PFDK'ye sevk edilen yöneticilerin listesi:

Trabzonspor:
Ertuğrul Doğan
Yalçın Orhan
Zeyyat Kafkas
Murat İskender
Kemal Ertürk
Taner Fikret Saral
Lokman Sadıklar
Şenol Kaynar
Abdulkadir Ferda Başkan
Semih Hekimoğlu
Derviş Köz
İbrahim Şahinkaya
Ceyhun Eskici

Beşiktaş:
Tarkan Ser
Kerem Gürel
Fırat Fidan
Miraç İltuğ Sungur
Kadir Kılıç
Mustafa Mollaoğlu
Hakan Daltaban
İbrahim Kemal Barış Dillioğlu
Enis Ulusoy
Serhan Çetinsaya

Galatasaray:
Emir Aral
Özgür Işıtan Gün
Ali Yüce
Maruf Güneş
Hüseyin Ural Aküzüm

Fenerbahçe:
Eren Ali Dişli
Bekir İrdem
Erdem Sezer

Bahis soruşturmasında 4 büyükler de var! TFF, kulüp yöneticilerini açıkladı 2

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen idareci sayısında Trabzonspor ve Beşiktaş öne çıktı. İki kulübün ardından Galatasaray ve Fenerbahçe sıralandı.

TFF'nin yürüttüğü süreçte daha önce hakemler, futbolcular ve farklı görevlerde bulunan futbol çalışanları hakkında da bahis soruşturması kapsamında disiplin sevkleri yapılmıştı.

Bahis soruşturmasında 4 büyükler de var! TFF, kulüp yöneticilerini açıkladı 3

İşte 4 büyüklerin PFDK sevk sayıları
Trabzonspor: 13 kişi
Beşiktaş: 10 kişi
Galatasaray: 5 kişi
Fenerbahçe: 3 kişi

ERTUĞRUL DOĞAN PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Bahis soruşturmasında 4 büyükler de var! TFF, kulüp yöneticilerini açıkladı 4

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN HAKAN DALTABAN LİSTEDE

Bahis soruşturmasında 4 büyükler de var! TFF, kulüp yöneticilerini açıkladı 5

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban'ın da aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Daltaban hakkında disiplin sürecinin kurul değerlendirmesiyle devam edeceği belirtildi.

URAL AKÜZÜM BAHİS OYNADIĞI GEREKÇESİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Bahis soruşturmasında 4 büyükler de var! TFF, kulüp yöneticilerini açıkladı 6

TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Aküzüm'ün sevki, TFF'nin bahis soruşturması kapsamında kulüp yöneticileri ve futbol paydaşlarına yönelik açıkladığı disiplin işlemleri arasında yer aldı.

MARUF GÜNEŞ DE LİSTEDE

Bahis soruşturmasında 4 büyükler de var! TFF, kulüp yöneticilerini açıkladı 7

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

GALATASARAY'DAN EMİR ARAL SEVK EDİLDİ

Bahis soruşturmasında 4 büyükler de var! TFF, kulüp yöneticilerini açıkladı 8

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral da bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya gönderildi.

Söz konusu sevkler, TFF'nin bahis soruşturması kapsamında yürüttüğü disiplin sürecinin bir parçası olarak gerçekleşti. PFDK'nın yapacağı değerlendirme sonrasında ilgili isimler hakkında nihai karar verilecek.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'HESABIMI KAPATMIŞTIM'

Bahis soruşturmasında 4 büyükler de var! TFF, kulüp yöneticilerini açıkladı 9

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a bağlandı. Doğan olayla ilgili, "Ben açık sözlü biriyim, herkes beni tanıyor... Yöneticilikte 9. yılım... Daha önce böyle konular gündemde yoktu! TFF daha önce bu konularda bilgilendiriyordu ama yöneticileri bilgilendirmedi. Şunu söylemek isterim, kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Burada eski ve yönetici arkadaşlarımız var. Hepsi düzgün ve karakterli arkadaşlar. Hepsinin karakterine kefilim.

Daha önce konuştuk ve gerekli makamlara da bilgi verdim. Daha önce kapanmış hesabım vardı. Bu şirketler, kulüplerin sponsoruydu ve lansmanlar yapıldı. Kimse buradan sıkıntı geleceğini düşünmedi. TFF böyle düşünmüş. Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımız da tanıyorum.

Önceki yıllarda böyle gündemler yoktu ve insanlar hesap açtı. Yıllar öncesine dayanıyor. Olaylardan önce de hesabım kapandı. Böyle bir şey başımıza geldi ve savunma vereceğiz. Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla oluşmaz. Başa gelende hayır vardır. Bu herkese ders olsun, bize de..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tff
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ülke çürüdü. Ahlak 0
gündem değiştirme taktiği 😂🤣🤣
vay Ertuğrul vay
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