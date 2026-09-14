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Acun Ilıcalı'nın yüzü Hull City ve Maribor'dan yana gülüyor!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpler bu sezon gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Hull City'nin ardından Slovenya ekibi Maribor da sezona hızlı başladı ve ilk 9 haftayı namağlup lider tamamladı.

Acun Ilıcalı'nın yüzü Hull City ve Maribor'dan yana gülüyor!
Burak Kavuncu

Acun Ilıcalı'nın futbol yatırımlarında yüzü gülmeye devam ediyor. İngiltere'de Hull City ile dikkat çeken bir başlangıca imza atan Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya temsilcisi Maribor da 2026/27 sezonuna damga vurdu.

MARIBOR 9 HAFTADA NAMAĞLUP ZİRVEDE

Acun Ilıcalı nın yüzü Hull City ve Maribor dan yana gülüyor! 1

Sezona Aluminij beraberliğiyle başlayan Maribor, devam eden haftalarda istikrarlı sonuçlar aldı.

Slovenya temsilcisi, son olarak deplasmanda NK Radomlje'yi 3-0 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü. Maribor, 9 haftada 17 gol atarken kalesinde yalnızca 6 gol gördü ve ligde liderliğe yükseldi.

KUPADA DA GOL YAĞMURU

Acun Ilıcalı nın yüzü Hull City ve Maribor dan yana gülüyor! 2

Maribor'un başarılı performansı ligle sınırlı kalmadı.

Slovenya Kupası'nın ilk turunda Slovenj Gradec deplasmanına çıkan ekip, rakibini adeta gol yağmuruna tuttu. Maribor, karşılaşmadan 7-0'lık farklı galibiyetle ayrılarak ikinci turun yolunu tuttu.

HEDEF 17. ŞAMPİYONLUK

Acun Ilıcalı nın yüzü Hull City ve Maribor dan yana gülüyor! 3

Geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan Maribor, yeni sezonda hedefini daha da yukarı koydu.

İlk 9 haftadaki performansıyla şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Slovenya ekibi, sezon sonunda tarihindeki 17. lig şampiyonluğunu kazanarak kupayı müzesine götürmek istiyor.

HULL CITY DE İNGİLTERE'DE DİKKAT ÇEKTİ

Acun Ilıcalı nın yüzü Hull City ve Maribor dan yana gülüyor! 4

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu bir diğer kulüp Hull City de İngiltere'de sezona dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

Premier Lig'e yeni yükselen turuncu-siyahlılar, ilk 4 haftada 8 puan topladı. Hull City böylece 2003/04 sezonunda Premier Lig'e yükselen Portsmouth'un ilk 4 haftadaki 8 puanlık başlangıcını yakaladı.

ACUN ILICALI'NIN KULÜPLERİ GÜNDEMDE

Acun Ilıcalı nın yüzü Hull City ve Maribor dan yana gülüyor! 5

Hull City'nin İngiltere'deki başarılı başlangıcının ardından Maribor'un Slovenya'da zirveye yerleşmesi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüplerin performansını yeniden gündeme taşıdı.

Maribor'un namağlup liderliği sürerken, Hull City'nin de sezonun devamında göstereceği performans merakla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın futbol yatırımlarında iki kulübün de bu sezon hedeflerini gerçekleştirme mücadelesi dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Slovenya Acun Ilıcalı hull city
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bi fenerbahçeye faydası olmadı 🤣🤣🤣
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