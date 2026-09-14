Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe damgası! Yıldız isim herkesi geride bıraktı

Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında etkili bir performans sergileyen İsmail Yüksek, ilk haftanın top kapan oyuncusu oldu. Archie Brown da Devler Ligi haftanın 11'ine seçildi.

Başarılı orta saha oyuncusu, özellikle savunma katkısıyla öne çıkarken UEFA'nın paylaştığı istatistiklerde de zirvede yer aldı.

İSMAİL YÜKSEK ROMA MAÇINDA GÖZ DOLDURDU

Roma karşısında Fenerbahçe'nin orta sahasındaki en önemli isimlerden biri olan İsmail Yüksek, ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekti.

Milli futbolcu, karşılaşma boyunca 9 ikili mücadele kazanarak bu alanda sahanın zirvesinde yer aldı. İsmail ayrıca 6 pas arası yaparak Roma'nın hücum organizasyonlarının kesilmesinde önemli rol oynadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOP KAPMADA ZİRVEDE

İsmail Yüksek'in Roma karşısındaki performansı, Şampiyonlar Ligi genelinde de karşılığını buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, ilk hafta maçlarının ardından en fazla top kapan oyuncular listesini paylaştı. Fenerbahçeli futbolcu, bu istatistikte zirvenin sahibi oldu.

Böylece İsmail Yüksek, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından birinde ilk haftadan adını ön plana çıkarmayı başardı.

ARCHIE BROWN DA HAFTANIN 11'İNDE

Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki bir diğer öne çıkan ismi Archie Brown da UEFA'nın değerlendirmesinde yer aldı.

Sarı-lacivertli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Böylece Fenerbahçe, ilk haftanın ideal kadrosunda iki oyuncusuyla temsil edilmiş oldu.

FENERBAHÇE'DEN DEVLER LİGİ'NDE ÇİFTE GURUR

İsmail Yüksek'in top kapmada zirveye çıkması ve Archie Brown'ın haftanın 11'inde yer alması, Fenerbahçe adına Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

Sarı-lacivertliler, Roma karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Avrupa arenasında yoluna devam ederken, iki oyuncunun performansı taraftardan da büyük beğeni topladı.