Dünya futbolu bu kararı konuşuyor! İngiltere hakem kurulu Manchester derbisindeki hatayı itiraf etti

Manchester City'nin 1-0 galip geldiği dev derbide Haaland'ın attığı tek golün hatalı karar sonucu geçerli sayıldığı açıklandı. İngiltere Hakem Kurulu'nun tarihi itirafı spor dünyasını salladı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI!

Premier Lig'in 4. haftasında Old Trafford'da karşı karşıya gelen Manchester United ile Manchester City arasındaki dev derbi, saha içi mücadelesinden çok hakem kararlarıyla gündeme oturdu. Manchester City'nin Erling Haaland'ın attığı golle 1-0 kazandığı kritik karşılaşmanın ardından, İngiltere Futbol Federasyonu ve Hakem Kurulu (PGMOL) ezber bozan bir açıklamaya imza attı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Josko Gvardiol'un ortasında ağları havalandıran Erling Haaland'ın golü, önce orta hakem Michael Oliver tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Ardından VAR incelemesi sonrasında karar değiştirilerek gol geçerli sayılmış ve City sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmuştu. Ancak maçın ardından yapılan detaylı incelemeler, futbol kamuoyunu sallayan gerçeği ortaya çıkardı.

HAKEM KOMİTESİNDEN TARİHİ İTİRAF GELDİ!

İngiltere Hakem Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamada, VAR incelemesi sırasında pozisyonun yanlış değerlendirildiği ve Haaland'ın attığı golün geçerli sayılmasının açık bir hakem hatası olduğu kabul edildi. Açıklamada, pozisyon anında Enzo Fernandez'in durumunun hatalı analiz edildiği ve VAR müdahalesinin yanlış yönlendirme yaptığı belirtildi. Hakem kurumunun bu tarihi itirafı, mağlup sayılan Manchester United kanadında ve ada basınında geniş yankı uyandırdı.

Pep Guardiola sonrası dönemde Enzo Maresca yönetiminde yoluna devam eden ve 10 kişi kaldığı anlarda dahi taktik disiplininden taviz vermeyen Manchester City, bu kararla büyük bir tartışmanın ortasında kaldı. Michael Carrick yönetiminde sezona umutlu giren Manchester United ise maçı kural ve hakem hatası gölgesinde kaybetmenin öfkesini yaşıyor. Futbol otoriteleri, Hakem Kurulu'nun bu şeffaf ama tartışmalı itirafının Premier Lig'deki VAR uygulamalarını yeniden sorgulatacağını belirtiyor.

Futbolun beşiği İngiltere'de Hakem Kurulu'nun yaptığı bu tarihi itiraf, teknolojinin ve VAR sisteminin güvenilirliği üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kararın ardından derbi sonucunun değişmeyecek olması ise Manchester United taraftarları ve yönetiminde büyük bir mağduriyet hissi yarattı.