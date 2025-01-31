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Acun Ilıcalı o günü işaret etti: "Fenerbahçe için yeni bir dönem resmen başlıyor!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.01.2025 17:04
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UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabının ucu ucuna 24. sırada bitirerek son 16 play-off turuna kalan ve Anderlecht ile eşleşen Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, kuraya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı o günü işaret etti: "Fenerbahçe için yeni bir dönem resmen başlıyor!"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı - lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda Anderlecht ile eşleşmesinin ardından HT Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu. Kuradan memnun olduğunu belirten Ilıcalı, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

"İYİ BİR KURA DERİM"

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"Şahsi olarak Allah gönlüme göre verdi diyebilirim. Bizim için bence güçlü rakiplere bakınca en güçlü rakiplerden biri değil. Kötü bir kura çektik asla demem çok iyi bir kura da demem ama iyi bir kura derim."

"HAYATIMDA İLK KEZ GÖRDÜĞÜM KARDEŞLERİMLE DANİMARKA'YA GİTTİK"

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"Fenerbahçe'nin Avrupa'daki performansını son derece tebrik ediyoruz, memnunuz. En önemli sebebi çok az takımın başına gelebilecek şeyler bizim başımıza geldi. Bazı oyuncularımızı Avrupa listesi kapandığı için UEFA listesine yazamadık. Bazı futbolcular listeye giremedi. Oyuncularımız sakatlandı. Ferdi'yi kaybettik. Onun üzerine Oosterwolde'nin sakatlığı gerçekleşti. Sakatlıklar üst üste geldi. Kadro daraldı. En kritik maçta kart cezalısı falan derken... Hayatımda ilk kez gördüğüm kardeşlerimle seyahat ettim Danimarka'ya."

"EN ZOR KURAYI ÇEKEN 3 TAKIMDAN BİRİYDİK"

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"En zor kurayı çeken 3 takımdan biri Fenerbahçe'ydi. Bu kadar negatif durum üzerine takımımızın bu turdan çıkması gayet başarılı. Bundan sonra Anderlecht önemli bir takım ama Belçika takımlarına karşı ülkemizin bir başarısı vardı. Mutluyuz, umutluyuz."

"KADROMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

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"Bizim hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Tartışılacak bir şey yok. Fenerbahçe'nin başka bir hedefi olamaz. Biz taraftarımızla, futbolcularımızla, yönetimimizle bu yola baş koyduk. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz, iyi kadro kuracağız, iyi hoca getireceğiz dedik. Hocamızı kimsenin tartışma lüksü yok Türkiye'de. Hocamıza istediği kadroyu verdik. Daha da iyisini vereceğiz. Biz yönetim olarak, yönetici arkadaşlarımla birlikte, başkanımız başta olmak üzere elimizden gelen tüm desteği vermek istiyoruz. Kadromuzu daha da güçlendirmek istiyoruz."

"ALİ KOÇ GÖZÜNÜ KARARTMIŞ DURUMDA"

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"Başkanımız zaten bu konuda gözünü karartmış durumda. Taraftarımız da bunu görüyor. Biz de sonuna kadar arkasındayız başkanımızın. Başkanımızla beraber taraftarımızın hayalini kurduğu kadroyu yükselte yükselte kuracağız. Bu kadro en iyi kadro mudur, daha iyisini yaparsın. Futbol dinamik bir spor. Amacımız hep daha iyisi, daha iyisi. Bu sahaya da yansıyacak. Kadıköy'de bir şölen olacak pazar günü. Sezon yeniden başlıyormuşuz gibi hissediyorum. Taraftarımızla bir kez daha birliğin beraberliğin şovunu yapacağız. Hep beraber kenetlendik, tek bir yumruk olarak pazar günü sahada olacağız. Fenerbahçe için yeni bir dönem resmen başlıyor diyebilirim pazar günü."

"İKİ TELEFONLA SORUNLARI ÇÖZÜYOR"

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"Ben yok biz varız. Bütün yönetimdeki arkadaşlarımız, başkanımız beraber karar alıp yürüyoruz. Başkanımız bazen iki telefonla sorunları çözüyor. Herkes olayın bir tarafından tutuyor. Mario, Okan olsun, Başkanımız olsun, Sevgili Ahmet Ketenci... Kime görev düşerse orada. "

"FENERBAHÇELİLER ÇOK ŞANSLI"

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"Fenerbahçeliler, Ali Koç gibi bir başkana sahip oldukları için çok şanslı. Başkanla beraber transferde çalışırken onun dünyasal gücünü de kullandığımız oluyor. Skriniar transferinde mesela, çok ciddi derecede Ali Koç farkını yaşadık. Detayları başka zaman anlatırım. Skriniar transferinde bir kahraman varsa başkanımızdır. Başkanımızın Ali Koç olmasını bu transferde çok hissettim. O açıdan mutluyum."

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UEFA Avrupa Ligi Acun Ilıcalı fenerbahçe
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