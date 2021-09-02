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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye için Haluk Levent'e teklif yaptı!

02.09.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğuna oturması için bomba bir isme teklif götürdü. İddialara göre; yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden O Ses Türkiye'nin jüri koltuğuna çok konuşulacak bir ismi katmak için harekete geçti.

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye için Haluk Levent'e teklif yaptı!

Pandemi nedeniyle ekrana getirilmeyen TV8'in fenomen programlarından olan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda kimin oturacağı yarışmanın hayranları tarafından merak konusu oldu.

Snob Magazin’in haberine göre; Hadise'nin programa veda edip yerine Ebru Gündeş'i geleceği konuşulurken yeni bir iddia gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Haluk Levent'e O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturması için teklif götürüldü ve Levent'i ikna etmek için çalışmalara başlandı.

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Haluk Levent'in Ilıcalı'nın teklifine henüz bir yanıt vermediği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi.

COVİD-19'A YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Son dönemde kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle binlerce kişiye yararı dokunan ünlü şarkıcı Haluk Levent, Covid-19'a yakalandığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, "Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben neyi hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum, dediğim gibi değişen bir şey yok. Ama yinede birkaç konserlerim var onlar ertelenecek. AHBAP faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde ZOOM toplantılarına giriyorum keyifli keyifli" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Haluk Levent
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ulan haluk , sende melek oldun ya..
taniyonmu da yorum yapiyorsun
@cn_yl_1979 sen tanıyormusun?
haluk bu acunun teklifini kabul edersen adam değilsin
yakışır vede yaraşır.ama acuna gitmesin

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