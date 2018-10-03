Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye kamera arkasından paylaştı!

O Ses Türkiye yeni sezona yeni jüri üyeleriyle hazır!

Yeni sezonda Beyaz ve Seda Sayan’ın katılımlarıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan O Ses Türkiye’nin çekimleri sürerken, Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından bu çekimlerin kamera arkası görüntülerini paylaşıyor.

Çekimlerde kendisini yalnız bırakmayan eşi ve kızıyla ilgili görüntüler de paylaşan Ilıcalı bu defa ilginç bir anı yakaladı.

Jüri koltuğunda oturan Murat Boz’u kızı Melisa’ya el sallarken görüntüleyen Ilıcalı kızının tepkilerini çekmeyi de ihmal etmedi.

Boz videonun devamında Melisa’ya öpücük atmayı da ihmal etmedi.

