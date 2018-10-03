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Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye kamera arkasından paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye programının çekimleri için tam gaz çalışmaya devam ediyor! Ilıcalı çekimin kamera arkasında yaşananları da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor!

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye kamera arkasından paylaştı!

O Ses Türkiye yeni sezona yeni jüri üyeleriyle hazır!

Yeni sezonda Beyaz ve Seda Sayan’ın katılımlarıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan O Ses Türkiye’nin çekimleri sürerken, Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından bu çekimlerin kamera arkası görüntülerini paylaşıyor.

Çekimlerde kendisini yalnız bırakmayan eşi ve kızıyla ilgili görüntüler de paylaşan Ilıcalı bu defa ilginç bir anı yakaladı.

Jüri koltuğunda oturan Murat Boz’u kızı Melisa’ya el sallarken görüntüleyen Ilıcalı kızının tepkilerini çekmeyi de ihmal etmedi.

Boz videonun devamında Melisa’ya öpücük atmayı da ihmal etmedi.

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Acun Ilıcalı o ses türkiye Murat Boz o ses türkiye 2019

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