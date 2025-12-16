MAGAZİN

Müge Anlı'da vahşetin detayları: "Talaşların arasından kardeşimin parçalarını toplayıp çöpe götürdük"

Müge Anlı'da 4 yaşındaki Emine'yi istismar edip öldürdüğü söylenen üvey baba Ercan Yılmaz hakkında ortanca kızından kan donduran ifadeler ekrana geldi. Ortanca kız, kardeşini babasının gözleri önünde öldürdüğünü söyledi.

Türkiye’nin gündemine oturan vahşet Müge Anlı canlı yayınında konuşuluyor. Henüz 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan’ın akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyor.

30 yıl önce şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan 4 yaşındaki Emine Yıldırımcan'ı üvey babası Ercan Yılmaz'ın öldürdüğü iddia ediliyor. Ercan Yılmaz'ın ortanca kızı o gün yaşananları tüm detaylarıyla aktardı.

Müge Anlı'ya bağlanan ortanca kız yaşadıkları vahşeti şöyle anlattı:

"Gözümüzün önünde dövdü. Sonra ben onunla yattım işte... Uyuyor numarası yapıp parçalara ayırdığını gördüm. Emine'yi öldürmeden önce yerden yere vurdu. Çocuk acıyla kalkıp bana sarıldı tırnak izleri üstümde. Yine aldı vurdu. Her yeri kendi silmişti. Talaş odasında parçaları toplayıp valize koydum. Çöpün yanına koydum."

Ortanca kız ayrıca "Bize içki içiriyor işkenceler yapıyor cinsel... Benden çocuklarla arkadaşlık yapmamı isteyip eve getirmemi istedi. Komşu çocuğunu da taciz etmiş" ifadelerini kullandı.

Ercan Yılmaz'ın hayvanları da istismar ettiği iddia edildi. Müge Anlı genç kadının sözlerine daha fazla dayanamayarak konuşmayı yarıda kestirdi.

