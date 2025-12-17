16 Aralık reyting sonuçları: Esra Erol'da tüm dizileri geride bıraktı

Reytinglerde Esra Erol rüzgarı! 16 Aralık sonuçlarına göre reytinglerin zirvesi el değiştirdi; popüler diziler Esra Erol'un gerisinde kaldı. İşte Çarşamba gününe damga vuran ilk 10 program...

Dün yayınlanan televizyon programları arasında reyting sonuçları dikkati çekti. İlk sırada ATV'nin "Esra Erol'da" programı yer aldı. İzleyiciler bu programa yoğun ilgi gösterdi. Program, altın saat diliminde yüksek izlenme oranına ulaştı. Takip eden programlar arasında NOW kanalında yayınlanan "Kıskanmak" dikkatleri çekti. Özellikle gerilim dolu sahneleri izleyicileri ekrana kilitledi.

ATV'nin bir diğer popüler programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" reytinglerle dikkat çekti. Hem haber hem de belgesel özellikleriyle birçok izleyiciyi kendine çekmeyi başardı. Show TV'nin "Rüya Gibi" programı akşam saatlerinde izleyicilerine keyifli anlar sundu. Bu program, önemli bir izlenme rakamına sahip oldu.

TRT 1'in "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisi, izleyicileri tarihi bir yolculuğa çıkardı. Bu dizi, akşam saatlerinde yüksek reytinglerle dikkatleri topladı. NOW kanalında "Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber" programı, günün önemli gelişmelerini sundu. İzleyiciler bu programı ilgiyle takip etti.

ATV Ana Haber, günün haberlerini aktararak izleyicilerin tercihleri arasında önemli bir yer aldı. Kanal D’nin "Deli Deli Küpeli" programı akşam kuşağında önemli bir izlenme oranı elde etti. Show TV’nin "Show Ana Haber" programı, günün dikkat çekici gelişmelerini aktardı. Bu program izleyicileri bilgilendirme konusunda başarılıydı.

Son olarak, ATV'nin "Gözleri Karadeniz" dizisi akşamın ilerleyen saatlerinde yayınlandı. Bu dizi izleyicilerin büyük ilgisini çekti ve günün en yüksek reytingine ulaştı. Bu sonuçlar, Türk televizyon sektöründe izleyici tercihlerini gösterdi. Programların yarıştığı reyting savaşı bir kez daha gözler önüne serildi. Her kanal ve program, izleyicilerin dikkatini çekmek için farklı stratejiler geliştirmekte. Rekabet giderek artmaya devam ediyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 ESRA EROL'DA ATV 16:21:04 18:45:52 2 KISKANMAK NOW 20:55:00 23:53:38 3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:59:56 4 RUYA GIBI SHOW TV 20:30:12 23:19:39 5 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 20:58:02 24:04:31 6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:48 7 ATV ANA HABER ATV 19:00:05 19:51:33 8 DELI DELI KUPELI (T.S) KANAL D 20:00:50 22:15:33 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:23 19:56:51 10 GOZLERI KARADENIZ ATV 20:44:58 24:17:34

Kaynak: TİAK