Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldız hocasını aldı! Kayserispor gece yarısı ayrılığı açıkladı

Kayserispor’da göreve geldikten sonra ligin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bosna Hersek asıllı Hırvat Teknik adam Sergej Jakirovic, sarı kırmızılı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

HULL CITY İLE ANLAŞTI

48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti. Jakirovic'in, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'in yeni teknik direktörü olması bekleniyor.