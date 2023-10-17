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Acun Ilıcalı tek tek açıkladı! Herkesin merak ettiği soruya yanıt... 'Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor mu?'

17.10.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı kendisi ile yapılan bir söyleşi de açıklamalarda bulunurken, herkesin çok merak ettiği 'Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna da açıklık getirdi. İşte detaylar...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluğuk favorisini de açıklayan Ilıcalı, "Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI
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