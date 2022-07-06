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Acun Ilıcalı transfere doymuyor! Doğukan Sinik transferini düğünde bitirdi

06.07.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, milli yıldızı Doğukan Sinik’in transferi için Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor eski başkanı Ali Şafak Öztürk’ün düğününe katılan Ilıcalı, Doğukan Sinik ile anlaşmaya vardı.

Acun Ilıcalı transfere doymuyor! Doğukan Sinik transferini düğünde bitirdi
Doğukan Sinik

Doğukan Sinik

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Antalyaspor
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Geçen sezon gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselen ve pek çok takımın takibine giren Doğukan Sinik, adım adım İngiltere’ye gidiyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City ile genç futbolcunun satışı için söz kesen Antalyaspor, transferin gerçekleşmesi halinde tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde edecek.

FENERBAHÇE'DEN 6 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ

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Antalyaspor, Doğukan Sinik için girişimde bulunan Fenerbahçe’den de 6 milyon Euro istemişti. Başkan Ali Koç’un bizzat ilgilendiği ve ilk etapta futbolcu + para teklifini reddeden Kırmızı-Beyazlıların 6 milyon Euro talebinin ardından İstanbul ekibi geri çekilmiş ve transferi beklemeye almıştı.

1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

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Doğukan Sinik, Hull City’ye transferinin ardından ciddi bir gelirin de sahibi olacak. İngiliz ekibiyle sözleşmeye imza atması beklenen başarılı futbolcunun, yıllık 1.5 milyon Euro'da anlaşma sağladığı öğrenildi.

TRANSFERDE DÜĞÜNDE BİTTİ

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Doğukan Sinik ile Hull City anlaşması, Antalyaspor’un eski Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün düğününde yapıldı. Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’nın da katıldığı düğünde Doğukan Sinik ve Antalyaspor Kulübü ile yapılan görüşmelerin ardından prensip anlaşmasının sağlandığı ve sonrasındaki detayların görüşülerek imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

(Ajansspor)


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Antalyaspor Acun Ilıcalı Doğukan Sinik hull city
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