Acun Ilıcalı transfere doymuyor! Doğukan Sinik transferini düğünde bitirdi

Geçen sezon gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselen ve pek çok takımın takibine giren Doğukan Sinik, adım adım İngiltere’ye gidiyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City ile genç futbolcunun satışı için söz kesen Antalyaspor, transferin gerçekleşmesi halinde tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde edecek.

FENERBAHÇE'DEN 6 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ

Antalyaspor, Doğukan Sinik için girişimde bulunan Fenerbahçe’den de 6 milyon Euro istemişti. Başkan Ali Koç’un bizzat ilgilendiği ve ilk etapta futbolcu + para teklifini reddeden Kırmızı-Beyazlıların 6 milyon Euro talebinin ardından İstanbul ekibi geri çekilmiş ve transferi beklemeye almıştı.

1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Doğukan Sinik, Hull City’ye transferinin ardından ciddi bir gelirin de sahibi olacak. İngiliz ekibiyle sözleşmeye imza atması beklenen başarılı futbolcunun, yıllık 1.5 milyon Euro'da anlaşma sağladığı öğrenildi.

TRANSFERDE DÜĞÜNDE BİTTİ

Doğukan Sinik ile Hull City anlaşması, Antalyaspor’un eski Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün düğününde yapıldı. Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’nın da katıldığı düğünde Doğukan Sinik ve Antalyaspor Kulübü ile yapılan görüşmelerin ardından prensip anlaşmasının sağlandığı ve sonrasındaki detayların görüşülerek imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

(Ajansspor)



