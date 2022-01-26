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Acun Ilıcalı Türkiye'ye kancayı taktı! Bu seferki transferi kimsenin tahmin edemeyeceği türden! Max Gradel...

26.01.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı transferlerine devam ediyor. Fenerbahçe'den Allahyar'ı 4.5 milyon Euro ve sonraki satıştan %50 pay alacak şekilde kadrosuna katan Hull City, Türkiye'den transferlerine devam ediyor. Acun Ilıcalı takımını Türkiye'den kurmaya niyetlenmiş benziyor. Şimdi de Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Max Gradel'i gözüne kestirdi. Yiğidolar ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncu için bu hafta içi bir görüşme yapılacak.

Acun Ilıcalı Türkiye'ye kancayı taktı! Bu seferki transferi kimsenin tahmin edemeyeceği türden! Max Gradel...
Max Gradel

Max Gradel

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Sivasspor
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Acun Ilıcalı ile altın çağını yaşayan Hull City'ye bir müjde daha geldi. Kredi borçlarından dolayı transfer kısıtlaması getirilen Hull City'nin kısıtlamasının kaldırıldığı açıklandı. Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından izlenen krediyi geri ödediğimizi ve artık transfer kısıtlamaları altında çalışmadığımızı onaylayabiliriz." denildi.

TRANSFERLER TÜRKİYE'DEN

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Acun Ilıcalı ilk transferini Türkiye'den yaptı. Fenerbahçe'den Allahyar'ı 4.5 milyon euro gibi bir bedelle transfer eden Ilıcalı, bu transferin sonraki satışından da Fenerbahçe'ye %40 pay verecek. Takımını Türkiye'den kurmaya niyetlenen Acun Ilıcalı'nın sıradaki hamlesi ise Anadoludan...

HEDEF BELLİ: MAX GRADEL

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Acun Ilıcalı, Türkiye'ye adeta kanca atmış durumda. Fatih Karagümrük'ün golcü oyuncusu Pesic'i istemiş fakat bu transferden olumlu cevap alamamıştı. Pesic transferinin yatmasının ardından rotayı Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Max Gradel'e çeviren Ilıcalı, kırmızı-beyazlı kulüp yetkilileri ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Max Gradel'in İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı öğrenilirken bu transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Acun Ilıcalı
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