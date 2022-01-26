Acun Ilıcalı Türkiye'ye kancayı taktı! Bu seferki transferi kimsenin tahmin edemeyeceği türden! Max Gradel...

Acun Ilıcalı ile altın çağını yaşayan Hull City'ye bir müjde daha geldi. Kredi borçlarından dolayı transfer kısıtlaması getirilen Hull City'nin kısıtlamasının kaldırıldığı açıklandı. Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından izlenen krediyi geri ödediğimizi ve artık transfer kısıtlamaları altında çalışmadığımızı onaylayabiliriz." denildi.

TRANSFERLER TÜRKİYE'DEN

Acun Ilıcalı ilk transferini Türkiye'den yaptı. Fenerbahçe'den Allahyar'ı 4.5 milyon euro gibi bir bedelle transfer eden Ilıcalı, bu transferin sonraki satışından da Fenerbahçe'ye %40 pay verecek. Takımını Türkiye'den kurmaya niyetlenen Acun Ilıcalı'nın sıradaki hamlesi ise Anadoludan...

HEDEF BELLİ: MAX GRADEL

Acun Ilıcalı, Türkiye'ye adeta kanca atmış durumda. Fatih Karagümrük'ün golcü oyuncusu Pesic'i istemiş fakat bu transferden olumlu cevap alamamıştı. Pesic transferinin yatmasının ardından rotayı Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Max Gradel'e çeviren Ilıcalı, kırmızı-beyazlı kulüp yetkilileri ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Max Gradel'in İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı öğrenilirken bu transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabilir.

