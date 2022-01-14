Acun Ilıcalı vazgeçmiyor... Fenerbahçeli Zajc için resmi teklifini yaptı

İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, transferde de gaza bastı. Hedefini İngiltere Premier Lig olarak koyan Ilıcalı, takıma doğru transfer yapacaklarını belirtmişti.

"EN DOĞRU TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

İngiliz basınına konuşan Acun Ilıcalı, yapacağı transferler ve hedefleri hakkında konuşmuştu. Ilıcalı, "Buraya para kazanmak için gelmedim. Planlarımda 'Ne kadar kazanırım' diye bir şey yok. Premier Lig'e çıkmak için en pahalı değil ama en doğru transferleri yapacağız. Taraftarlar da Premier Lig'e geri dönmek istiyorsa hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ilıcalı'nın takımı Hull City, Transfer çalışmalarına başladı ve Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Hull City'nin Fenerbahçe'den Miha Zajc için resmi teklif yaptığı ifade edildi.



