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Acun Ilıcalı vazgeçmiyor... Fenerbahçeli Zajc için resmi teklifini yaptı

14.01.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City ilk hamlesini Fenerbahçe'den yapıyor. Sarı-Lacivertlilerin orta saha oyuncusu Miha Zajc için resmi teklifin yapıldığı öğrenilirken Zajc'ın bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı vazgeçmiyor... Fenerbahçeli Zajc için resmi teklifini yaptı
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, transferde de gaza bastı. Hedefini İngiltere Premier Lig olarak koyan Ilıcalı, takıma doğru transfer yapacaklarını belirtmişti.

"EN DOĞRU TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

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İngiliz basınına konuşan Acun Ilıcalı, yapacağı transferler ve hedefleri hakkında konuşmuştu. Ilıcalı, "Buraya para kazanmak için gelmedim. Planlarımda 'Ne kadar kazanırım' diye bir şey yok. Premier Lig'e çıkmak için en pahalı değil ama en doğru transferleri yapacağız. Taraftarlar da Premier Lig'e geri dönmek istiyorsa hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

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Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ilıcalı'nın takımı Hull City, Transfer çalışmalarına başladı ve Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Hull City'nin Fenerbahçe'den Miha Zajc için resmi teklif yaptığı ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Acun Ilıcalı Miha Zajc
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