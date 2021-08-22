Ada Masalı 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Haziran ve Poyraz yakınlaşıyor!

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 24 Ağustos Salı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ada Masalı'nın 10. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda Poyraz'ın kendisine aldığı kolyeyi çöpte bulan Haziran, Poyraz'a isyan ediyor.

Zeynep'in (İpek Tenolcay) evlenmesinin ardından Selma'ya birini ayarlamayı kafasına koyan Görkem'in hedefi Fatih oluyor. Haziran, Melisa'yı aşk ve ilişkiler konusunda üstü kapalı motive ederken Alper ve Melisa'nın eski liselerini ziyaret edip eski günlerine dönmeleri eğlenceli anlara sahne oluyor.

Haziran'ın Poyraz'a söylediklerinin ardından ikilinin yakınlaşmaları "Haziran ve Poyraz arasındaki buzlar tamamen eriyor mu?" sorusunu akıllara getiriyor.

Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 'Ada Masalı'nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran, Hakan’la karşı karşıya kalmıştır. Poyraz, Haziran’ın çığlıklarını duyduğunda ikiliyi bulmakta gecikmez. Haziran da Poyraz da arbedede yaralanırlar. Poyraz, Haziran için o kadar endişelenir ki hisleriyle ve son aylarda yaşananlarla ilgili kendiyle yüzleşmek zorunda kalır.

İdil, Zeynep’le Latif’in düğününü engellemeye kararlıdır. Haziran da bu evliliği onaylamaz. Bu sırada gizemli biri oteldeki suit odayı iki aylığına kiralar. Ancak hiçbir şeyi beğenmediğinden Haziran ve Poyraz odayı baştan yaratmak zorunda kalır. Bunun için çıktıkları yolculukta ömürlerinin sonuna kadar unutamayacakları Elsa Hanım’la tanışırlar. Elsa Hanım, Poyraz ve Haziran’a asla unutamayacakları bir şey öğretir.

Poyraz, Haziran’la konuşmaya hazır olduğunu hissettiği anda harekete geçer ancak bu sırada odayı tutan kişi de otele giriş yapar.

