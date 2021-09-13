Ada Masalı 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Haziran ve Poyraz'dan evlilik kararı!

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 14 Eylül Salı ekrana gelecek olan 13. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ada Masalı yeni bölüm fragmanında, Kırlangıç Adası'nda düzenlenen voleybol turnuvası Haziran ile Poyraz'ı İdil (Beril Pozam) ve Batu'yla (Erdem Kaynarca) karşı karşıya getiriyor.

Kıyasıya bir mücadelenin verileceği voleybol maçı renkli anlara sahne oluyor. Poyraz'ın, Haziran için Zeynep'le (İpek Tenolcay); Haziran'ın ise Poyraz için Aliye'yle (Bedia Ener) tartışması, genç çifti herkesi şoka sokacak bir karar almaya itiyor.

Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 'Ada Masalı'nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor.



Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.

