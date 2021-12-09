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  4. Ada Masalı dizisi bitiyor mu? Ada Masalı'nın 25. ve final bölümüne Haziran ve Poyraz'ın düğünü damga vuracak!

Ada Masalı dizisi bitiyor mu? Ada Masalı'nın 25. ve final bölümüne Haziran ve Poyraz'ın düğünü damga vuracak!

09.12.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan bir süredir reytingleri düşen Ada Masalı dizisi 25. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın final bölümüne Haziran ve Poyraz'ın düğünü damga vuracak. Çekimleri geçtiğimiz günlerde sona eren Ada Masalı'nın final bölümünden fotoğraflar da geldi.

Çekimleri İzmir Seferihisar’da yapılan Ada Masalı dizisi 11 Aralık Cumartesi ekrana gelecek olan 25. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalayacak.

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ADA MASALI FİNALİNDE NELER OLACAK?

Ada Masalı’nın final bölümünde Haziran ile Poyraz’ın evlenme kararı artık hayata geçmek üzeredir. Karşılarına çıkan tüm engellere rağmen birbirlerinden vazgeçmeyen ikilinin evlenmeden önce aşmaları gereken son bir sorun kalmıştır.

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Haziran ile Poyraz’ın İstanbul’a taşınacakları haberi Kırlangıç Adası’nda hızla yayılırken Sadık ablası Suzan’la başa çıkmanın yolunu bulur. Hasan’ın babası olduğunu öğrenen Nehir herkesten kendini uzaklaştırırken yıllar sonra babasıyla karşılaşması genç kızın hayatını tamamen değiştirecektir.

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Selma kızı için endişelenmeye devam ederken Fatih Hasan’la yüzleşir. Alper ve Melisa’nın hayatında ise yepyeni bir dönem başlayacaktır.

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İddialı başlayan dizi final yapıyorİddialı başlayan dizi final yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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