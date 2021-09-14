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Ada Masalı'nın 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Haziran ve Poyraz evleniyor

14.09.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisinin, 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Haziran ve Poyraz, aşklarının karşısındaki engellere inat evlilik kararı alıyor.

Ada Masalı'nın 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Haziran ve Poyraz evleniyor

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Ada Masalı dizisi, 13. bölüm 2. fragmanıyla nefes kesti. Yeni bölümde Haziran ve Poyraz, karşılarında duran herkesi aşklarının büyüklüğüne ikna etmek için evlilik kararı alıyor.

AŞKLARINI İSPAT ETMEK İÇİN TEK YOL KALDI

Haziran ve Poyraz, en büyük düşmanları olan İdil ve Batu'yu alt edebilmek için her türlü yolu denerler. Ancak Haziran ve Poyraz, yüzleştikleri gerçekler karşısında sarsılırlar ve ilişkileri için büyük bir adım atmaya karar verirler. Haziran ve Poyraz'ın, aşklarının gücünü herkese göstermek için artık tek çareleri evlenmektir.

Ada Masalı'nın 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Haziran ve Poyraz evleniyor

İşte Ada Masalı'nın 13. bölüm 2. fragmanı:

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Haziran, yurt dışında istediği iş pozisyonu için kendisine koşulan tek bir şartı yerine getirmelidir. Bu şart; Kırlangıç Adası'nda arsasını satmamak için direnen bir adamın, arsasını satmaya ikna etmektir. Haziran, Ada'ya geldiğinde Poyraz ile tanışır. Poyraz ve Haziran arasında anlaşmazlıklar daha ilk günden baş gösterir. Vapuru kaçıran Haziran, üstüne Ada'da teyzesiyle karşılaşınca orada kalmaya karar verir. Zaman geçtikçe, Haziran'ın, ikna etmek için geldiği kişinin aslında Poyraz olduğu anlaşılır.

Ada Masalı'nın 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Haziran ve Poyraz evleniyor


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Anahtar Kelimeler:
Star TV Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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