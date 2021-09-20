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Ada Masalı'nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Poyraz'ın veda öpücüğü

20.09.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı'nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde baskılara dayanamayarak ayrılmak zorunda kalan Haziran ve Poyraz, birbirleriyle yüzleşecek. Haziran'ın Poyraz'dan son isteği ise yalnızca bir öpücük olacak.

Ada Masalı'nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Poyraz'ın veda öpücüğü

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisinin 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme, nikah masasına oturan ancak ailelerinin zoruyla ayrılmak zorunda kalan Haziran ve Poyraz'ın yüzleşmesi damga vuracak.

Ada Masalı'nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Poyraz'ın veda öpücüğü

''SON KEZ ÖP BENİ''

Haziran ve Poyraz, aşklarının önündeki bütün engellere inat evlenme kararı alır. Ancak, çiftin aileleri, düğünde ortalığı birbirine katarak, bu evliliğe mani olmaya çalışır. Ayrılmak zorunda kalan Haziran ve Poyraz, büyük bir kavgaya tutuşurlar. Haziran'ın, Poyraz'a, ayrılmadan önce söylediği ''Son kez öp beni'' cümlesiyle, çift bir anda sarılır.

İşte Ada Masalı'nın 14. bölüm 2. fragmanı:

ADA MASALI'NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Haziran ve Poyraz, aşklarına karşı çıkanlara inat bir arada kalmakta ısrarcıdır.

Ada Masalı'nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Poyraz'ın veda öpücüğü

Haziran ve Poyraz, İdil ve Batu'nun gerçek yüzünü herkese göstermek için harekete geçerler.

Ada Masalı'nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Poyraz'ın veda öpücüğü

İdil ve Batu ise herhangi bir tuzağa düşmemek için yeni bir oyun kurmakla meşgullerdir.

Ada Masalı'nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Poyraz'ın veda öpücüğü

Haziran ve Poyraz, öğrendikleri büyük sırlar karşısında ses getirecek bir adım atmak zorunda hissederler ve kendilerini nikah masasında bulurlar.

Ada Masalı'nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Poyraz'ın veda öpücüğü

ADA MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kariyerini, hayatının merkezine koyan Haziran, Tokyo'daki pozisyon için canını dişine takarak çalışmaktadır. Ancak Haziran'ın patronu, genç kıza, bu pozisyonu alabilmesi için bir şart koşar. Bu şart, Haziran'ın, Kırlangıç Adası'na giderek, ısrarla arsasını satmayan adamı ikna etmesidir. Adaya ayak basan Haziran, başına geleceklerden habersizdir. Adada tanıştığı Poyraz ile masalsı bir aşk onu beklemektedir.

Ada Masalı'nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Poyraz'ın veda öpücüğü


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Anahtar Kelimeler:
Star TV Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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