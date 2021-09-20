Ada Masalı'nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Poyraz'ın veda öpücüğü

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisinin 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme, nikah masasına oturan ancak ailelerinin zoruyla ayrılmak zorunda kalan Haziran ve Poyraz'ın yüzleşmesi damga vuracak.

''SON KEZ ÖP BENİ''

Haziran ve Poyraz, aşklarının önündeki bütün engellere inat evlenme kararı alır. Ancak, çiftin aileleri, düğünde ortalığı birbirine katarak, bu evliliğe mani olmaya çalışır. Ayrılmak zorunda kalan Haziran ve Poyraz, büyük bir kavgaya tutuşurlar. Haziran'ın, Poyraz'a, ayrılmadan önce söylediği ''Son kez öp beni'' cümlesiyle, çift bir anda sarılır.

İşte Ada Masalı'nın 14. bölüm 2. fragmanı:

ADA MASALI'NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Haziran ve Poyraz, aşklarına karşı çıkanlara inat bir arada kalmakta ısrarcıdır.

Haziran ve Poyraz, İdil ve Batu'nun gerçek yüzünü herkese göstermek için harekete geçerler.

İdil ve Batu ise herhangi bir tuzağa düşmemek için yeni bir oyun kurmakla meşgullerdir.

Haziran ve Poyraz, öğrendikleri büyük sırlar karşısında ses getirecek bir adım atmak zorunda hissederler ve kendilerini nikah masasında bulurlar.

ADA MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kariyerini, hayatının merkezine koyan Haziran, Tokyo'daki pozisyon için canını dişine takarak çalışmaktadır. Ancak Haziran'ın patronu, genç kıza, bu pozisyonu alabilmesi için bir şart koşar. Bu şart, Haziran'ın, Kırlangıç Adası'na giderek, ısrarla arsasını satmayan adamı ikna etmesidir. Adaya ayak basan Haziran, başına geleceklerden habersizdir. Adada tanıştığı Poyraz ile masalsı bir aşk onu beklemektedir.



