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Ada Yıldızları - Dudullu OSB basketbol maçında hakemlere şok saldırı

BASKETBOL HABERLERİ  | 10.02.2020 10:32 | Son Güncelleme

İstanbul’da oynanan Ada Yıldızları - Dudullu OSB basketbol maçında Ada Yıldızları takımının antrenörü ve oyuncuları, maçın hakemlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda diğer takımın görevlileri de kavgayı ayırmaya çalıştı. İstanbul Basketbol Hakemleri Derneği yaşanan olayı kınadıklarını ve saldırganlardan şikayetçi olduklarını belirtti. Basketbol maçında hakemlere tekme ve yumruklu saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre özel organizasyon İstanbul Gelişim Ligi’nde U18 Ada Yıldızları Spor Kulübü - Dudullu OSB Spor Kulübü arasında oynanan basketbol altyapı müsabakasında, Ada Yıldızları takımının antrenörü Çağatay Baykent ve oyuncuları; müsabakanın hakemleri Haluk Berk Özüstün, Bora Çevik, Faruk İnan, M.Gökmen Demiray ‘a küfürler savurdu, tekme ve yumruklarla saldırarak darp etti.

Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kavgada DUDULLU OSB Spor Kulübü antrenörü ile takım görevlileri, hakemlere saldıran kişileri engellemeye çalıştı. Darp edilen hakemler, olayın ardından hastaneden darp raporu alarak kendilerine saldıran antrenör ve oyuncular hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan hakemler saldırıyı protesto etmek için, dün oynanan maçların başlangıcında 10 saniye boyunca hareketsiz durdular.

"HAKEMLERİMİZE SALDIRIDA BULUNDULAR"

İstanbul Basketbol Hakemleri Derneği, yaşanan olayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, “İlimizde 08.02.2020 tarihinde özel organizasyon İstanbul Gelişim Ligi’nde U18 Ada Yıldızları Spor Kulübü - Dudullu OSB Spor Kulübü arasında oynanan basketbol altyapı müsabakasında, Ada Yıldızları takımının antrenörü Çağatay Baykent ve oyuncuları; müsabakanın hakemleri Haluk Berk Özüstün, Bora Çevik, Faruk İnan, M.Gökmen Demiray ‘a küfürler savurarak, darp ve fiziksel temas ile hakem arkadaşlarımıza saldırıda bulunmuşlardır.

Fiziksel saldırıya maruz kalan hakem arkadaşlarımız, bu saldırı ve darp girişiminin ardından hastaneye giderek gerekli sağlık kontrolünden geçmiş ve darp raporu alarak akabinde yapılan bu eylemi gerçekleştiren Ada Yıldızları antrenörü Çağatay Baykent ve oyuncuları hakkında Emniyette şikayetçi olmuştur. Ada Yıldızları Spor Kulübü basketbol takımının oyuncuları ve antrenörünün fiili saldırıları, camiamızda büyük bir üzüntüye sebep olmuş ve esefle karşılanmış, basketbol ailesinin bir parçası olan hakem camiamızı üzerek derinden sarsmıştır.

"HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Fanatik ruhlu, sporun asıl amacının dostluk, centilmenlik ve fair-play olduğunu göz ardı eden söz konusu kişiler, tekme ve tokatlarla hakemlerin hayati bölgelerine, baş ve boyun bölgelerine defalarca yumruk ve tekmelerle vurarak, spordaki örnek çalışmalara büyük gölge düşürmüştür. Ayrıca, DUDULLU OSB Spor Kulübü antrenörü ile takım görevlilerinin, hakem arkadaşlarımıza sahip çıkmaları ve sağduyu davranışlarından dolayı teşekkür ederiz.
İstanbul Basketbol Hakemleri Derneği olarak olarak; hakem arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bu olayı şiddetle kınıyor ve başlamış olan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

SALDIRI ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Takım antrenörü ve oyuncularının maç sırasında hakemlere tekmeli yumruklu saldırısı, vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde basketbol takımı antrenörü ve oyuncuları hakemlere saldırıyor. Diğer takımın görevlileri de hakemleri korumaya çalışarak şahısları engellemeye çalışıyor.

(İHA)

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Ada Yıldızları Dudullu OSB

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