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Adab nedir? Adab-ı muaşeret kuralları nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
18.01.2025 17:05
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Aynı toplum içinde bir arada yaşamak durumunda kalan kişilerin uyması gereken yazılı olan ve olmayan bazı kurallar vardır. Bu kurallar toplumda huzuru ve güvenliği sağlarken karşılıklı saygı ve hoşgörüye dayalı bir iletişimin oluşması hedefi ile oluşturulmuştur. Kurallara uymamak huzursuzluk ve karmaşaya neden olabilir.

Adab nedir? Adab-ı muaşeret kuralları nelerdir?

Arapça dilinden gelen adab kelimesi aynı toplum içinde yaşayan insanların birbirlerine olan davranışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini uyumlu bir biçimde sürdürmesini sağlayan hem ahlaki hem de etik kuralları kapsayan bir ifadedir. Bir kişi yalnızca dışarıda gösterdiği hal ve hareketleri ile değil, iç dünyasında kimsenin onu görmediği zamanlarda da doğru ve güzel olun yapmakla yükümlü hissetmelidir. Ahlak bireysel etik ise toplumsal olarak değerlendirilir.

Adab nedir?

Kökeni Arapça olan dilimizde adap olarak da yer edinen adab kelimesi en genel anlamı ile insanlar arası ilişkileri ifade eden bir kelimedir. Toplumda kişilerin sosyal ilişkilerini, birbirleri ile olan iletişimlerini olabilecek en uyumlu ve huzurlu biçimde sürdürebilmesini sağlamayı hedefleyen bir ifade olarak kullanılır.

Adab, kişilerin hem ahlaki hem de etik kurallar doğrultusunda bir yaşam sürdürmesini sağlar. Bir kişi aynı toplum içinde yaşamak durumunda olduğu diğer insanlara karşı hoşgörülü ve aynı fikirde olmasa bile saygılı davranmak zorundadır. Herhangi bir cezai yaptırıma gerek olmadan kişiler başka insanların hal ve hareketlerine karşı hoşgörülü ve anlayışlı davranmalıdır.

Adab-ı muaşeret kuralları nelerdir?

Kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyebilmek için edep ve adap kuralları oluşturulmuştur. Bu kurallar adab-ı muaşeret kuralları olarak adlandırılmıştır. Adab-ı muaşeret kelime olarak insan ilişkilerindeki ahlaki ve etik kuralları başkalarına hoşgörü ve saygı göstererek yaklaşma biçimlerini ifade eder.

Topluluklar halinde yaşayan insanların sağlıklı ilişkiler kurabilmesi, huzur içinde yaşayabilmesi için kurallar önemli rol oynar. Bu kurallara uyulması da toplumun hem huzuru hem de güvenliği için çok önemlidir.

Bir dizi sosyal kural içeren adab-ı muaşeret toplum içinde saygı, sevgi ve hoşgörü içinde, huzurlu olarak yaşamayı sağlar. Kurallar selamlaşmadan tanışmaya, bireysel temizlikten iletişime birçok farklı alanda geçerlidir ve kabul görür.
Adab-ı muaşeret kuralları şu şekildedir:

  • Selamlaşma ve tanışma ilk adım için önemlidir. Tanışırken saygılı ve kibar olunması gerekir. Tanışılan kişinin statüsü ve unvanı da dikkate alınmalı siz dili ile konuşulmalıdır.
  • Hoş sözler söylenmeli, nezaket gösterilmelidir.
  • Karşıdaki kişiyi kırmadan konuşmaya özen gösterilmelidir.
  • Yemek adabına göre sofrada acele edilmez, fazla yemek alınmaz ayrıca yemek paylaşılmalıdır.
  • Görgü kuralları gereğince bir yere girmeden önce kapı çalınmalıdır.
  • İnsanlarla yüksek seslerle konuşulmamalıdır. Telefonda ya da yüz yüze konuşurken bağırır tonda konuşulması yanlıştır.
  • Birini telefonla belli bir saatten sonra aramak saygısızlıktır. Bu zaman dilimi genel olarak o toplum için bilinen genel yemek saatleri olarak kabul edilir.
  • Verilen sözler mutlaka tutulmalı ve güvenilir olunmalıdır.
  • Karşıdaki kişi ile empati kurulmalıdır. İnsanların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak, empati kurmak ve yardımlaşmak sosyal ilişkilerin temelini oluşturur. Yardımlaşma karşılıklı saygıyı da arttırır ve ilişkileri güçlendirir.
  • Yardımsever olunmalı, imkanlar dahilinde başka insanlara yardım edilmelidir.
  • Bir hata yapıldığında özür dilenmelidir. Karşıdan bir özür geldiğinde ilişkileri düzeltmek adına affedici olunmalıdır.
  • Hoşgörü ve farklılıklara saygı da adab-ı muaşeret kuralları için son derece önemlidir. Kendinden farklı düşünce de ya da genel yargıların dışında insanlara da saygıyla yaklaşılmalı ve hoşgörü gösterilmelidir.
Anahtar Kelimeler:
saygı
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