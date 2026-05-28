Okullardaki 'akran zorbalığı'na karşı Fransız modeli: Suç kabul ediliyor

Okullardaki 'akran zorbalığı'na karşı yeni adımlar atılacak. Çocukların güvenliğinin sağlanabilmesi için farklı ülkelerde bu vakalara karşı alınan önlemler yakından incelenirken; bu kapsamda Fransa'da uygulanan model masaya geldi.

Devrim Karadağ

Son yıllarda giderek artan akran zorbalığı ve siber zorbalık vakaları çocukları olumsuz etkilerken aileler de tedirgin durumda. TBMM'nin de gündemine gelen akran zorbalığı ile mücadele konusunda çalışmalar sürerken, dünyada bu olaylara karşı aldığı önleyici tedbirlerle en dikkat çeken ülkelerden biri olan Fransa'daki model örnek teşkil ediyor.

AKRAN ZORBALIĞI SUÇ SAYILIYOR

Fransa’da 2022 tarihinde kabul edilen “Okul Zorbalığıyla Mücadeleyi Amaçlayan Kanun” ile “okul zorbalığı” ilk kez müstakil bir suç olarak ceza hukuku kapsamına alındı.

BİR İLK OLMUŞ, SUÇ KABUL EDİLMİŞTİ

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Fransa, okul zorbalığını açık biçimde suç olarak tanımlayan ve cezai yaptırımlara bağlayan düzenlemeleriyle uluslararası alanda dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor.

SİBER ZORBALIĞIN DA CEZASI VAR

Düzenleme kapsamında okul ortamında gerçekleşen sistematik baskı, psikolojik şiddet ve taciz davranışları cezai yaptırıma bağlanırken, siber zorbalık da açık biçimde suç kapsamına dâhil edildi.

HER OKULDA ÖZEL EKİPLER BULUNUYOR

Okul temelli önleme politikaları çerçevesinde yürütülen programlarda, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren zorbalık ve siber zorbalık konusunda bilinçlendirilmesi, öğretmenlerin özel eğitimlerden geçirilmesi ve her okulda zorbalıkla mücadele ekiplerinin oluşturulması hedefleniyor.

RİSKLİ DURUMLARA ERKEN ÖNLEM

Ayrıca okullarda görev yapan “zorbalık irtibat görevlileri” ve öğrenci elçileri aracılığıyla riskli durumların erken aşamada tespit edilmesi öngörülüyor.

