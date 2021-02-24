YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Adabahçe’de kış hasadı

Adabahçe’de kış hasadı

24.02.2021 09:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi tarafından yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe’de kış hasadı devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe’de kış hasadı devam ediyor. Pırasa, kereviz, lahana, brokoli gibi kış sebzelerinin yetiştiği Adabahçe’den toplanan ürünler AdaMarket Ekspres araçları ile Kuşadalılara ulaştırılıyor.
Kuşadası Belediyesi tarafından “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe’de kış hasadı yapılıyor. Değirmendere Mahallesi’nde bulunan 21 dönümlük arazinin 7 dönümü üzerine ekilen kışlık sebzeler belediye personeli tarafından günlük olarak toplanıyor. Adabahçe’ye dikilen fidelerden bugüne kadar 550 kilogram pırasa, kereviz, lahana, karnabahar, ve brokoli toplanırken; kış başında ekilen tohumlar ise ıspanak, turp, havuç, pancar, bakla ve bezelyeden oluşan toplam 350 kilogram mahsul verdi. Adabahçe’de kış hasadı Mart ayı ortasına kadar devam edecek.
Adabahçe projesinin bir diğer ayağı olan AdaMarket Ekspres araçları ise Adabahçe’den elde edilen ürünler ile evlerde üretilen tarhana, erişte, reçel gibi temel gıda maddelerini Kuşadalıların ayağına götürmeye devam ediyor. Sağlıklı ve ekonomik gıda ürünlerinin halka aracısız ulaşmasını sağlayan ve önceden belirlenen program dâhilinde her gün farklı mahallelerde hizmet veren AdaMarket Ekspres araçları büyük ilgi görüyor. Adabahçe’den toplanan ürünlerini bir kısmı ise Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:40
Öğle
13:27
İkindi
16:33
Akşam
19:03
Yatsı
20:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Kır Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Can Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler

Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler

Efeler’de 280 kadın İngilizce dersine başladı

Efeler’de 280 kadın İngilizce dersine başladı

Aydın’da 5 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Aydın’da 5 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası’nda yapıldı

Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası’nda yapıldı

Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor

Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor

Vücut geliştirme antrenörü uyuşturucu ile yakalandı

Vücut geliştirme antrenörü uyuşturucu ile yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.