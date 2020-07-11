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Adalar'ın atları Kapadokya'da rehabilite ediliyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 11.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz: - "Güzel atlar diyarı Kapadokya olarak talepte bulunduk. Teslim alınan atların öncelikle rehabilitasyonu tamamlanacak, bedensel sorunları da giderildikten sonra gerek üniversitede eğitim maksatlı gerekse bölge turizminde değerlendirilecek" - NEVÜ Atçılık Binicilik Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Kürşat Özcan: - "Bazı atların uzun süre çalıştırılmaktan dolayı sırtlarında yaralar var, tedavilerini yapıyoruz. Üniversite öğrencilerimizden gönüllü olanlar da bakım çalışmalarına katılıyor. Atlar için hem konforlu bir ortam sağlanıyor hem de taşımayacakları iş yükü vermeden, genel kondisyon özelliklerini destekleyerek rahat bir yaşam sürmeleri için çalışıyoruz"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - İstanbul'un Adalar ilçesinde, faytonların durdurulmasının ardından başıboş kalan atlar, tarihte "Güzel atlar ülkesi" olarak nitelendirilen Kapadokya'da rehabilite ediliyor.

Kötü davranışlara maruz kalıp hastalıklarla mücadele ettikleri için kamuoyunun tepkisi nedeniyle faytonların kaldırılmasının ardından Adalar'daki atların bir kısmı, Tarım ve Orman Bakanlığınca Kapadokya bölgesine nakledildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Atçılık Araştırma Eğitim Merkezi'nde bakıma alınan atların kontrolleri ve rehabilitasyonu uzmanlarca yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıktan ilk etapta talep edilen 138 mağdur attan 20'sinin özel araçlarla NEVÜ'ye getirilerek bakıma alındığını, diğerlerinin de ileriki günlerde bölgeye sevk edileceğini söyledi.

Bölgeye gelecek atların NEVÜ'nün yanı sıra Kapadokya'da turizm alanında faaliyet gösteren, gerekli donanım ve altyapıya sahip at çiftliklerinde de bakıma alınacağını anlatan Yılmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığımız Adalar'daki sıkıntılı atlara sahip çıkmıştır. Rehabilite edilmesi maksadıyla uygun görülen yerlere dağıtımı başlamıştır. Güzel atlar diyarı Kapadokya olarak talepte bulunduk. Teslim alınan atların öncelikle rehabilitasyonu tamamlanacak, bedensel sorunları da giderildikten sonra gerek üniversitede eğitim maksatlı gerekse bölge turizminde değerlendirilecek." dedi.

NEVÜ Atçılık Binicilik Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Kürşat Özcan da kamuoyunda tepkilere neden olan, Bakanlıkça da sahip çıkılan atların ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yürüttüklerini belirtti.

Sağlık kontrollerinin de yapıldığı merkezde atlara, açık ve kapalı manejlerde rahat bir ortam sunduklarını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Merkezimizde engelli bireylere terapi amacıyla at biniciliği yaptırılmakta. Bu çalışmaya uygun atlar getirildi. Atlara bakımlarının dışında engelli bireylerin güvenli şekilde binebilmeleri için eğitim veriyoruz. Tımar, ayak ve tırnak bakımları gibi genel bakımlarını yapıyoruz. Bazı atların uzun süre çalıştırılmaktan dolayı sırtlarında yaralar var, burada ilgileniyor ve tedavilerini yapıyoruz. Üniversite öğrencilerimizden gönüllü olanlar da bakım çalışmalarına katılıyor. Atlar için hem konforlu bir ortam sağlanıyor hem de taşımayacakları iş yükü vermeden, genel kondisyon özelliklerini destekleyerek rahat bir yaşam sürmeleri için çalışıyoruz."

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