YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

24.12.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Gül, kentte bir otelde düzenlenen "Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı"nın ardından Adana Adalet Sarayına geçti. Burada incelemede bulunan Gül, personelle bir araya geldi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ve Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz'ı da ziyaret eden Gül, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Gül, daha sonra Adana Bölge Adliye Mahkemesine geçerek Başkan Hakan Kuzu'yu ziyaret etti.

Şehzade Kademoğlu Camisi'nde cuma namazı kılan Gül, daha sonra hayatını kaybeden AK Parti Çukurova İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özmansur için Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Gül, Özmansur'un eşi Hayriye Özmansur ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Akşama hazırım""Akşama hazırım"
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Adana'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladıAdana'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı
Anahtar Kelimeler:
Adana Abdulhamit Gül

Adana Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:42
Öğle
12:43
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Şahindal Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Güneş Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.