Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılığı tüm yönleriyle hangi bulgulara, hangi delillere ulaşacaksa bunları değerlendirecek. İlk bulgulara göre, bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var." dedi.

Gül, Konya'nın Meram ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin yakınlarıyla Saraçoğlu Mahallesi'ndeki taziye evinde görüştü.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, dün yaşanan menfur saldırı ve hunharca işlenen cinayetin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Gül, acının çok büyük olduğunu dile getirerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Olay anından itibaren Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titiz bir çalışma başlatıldığını vurgulayan Gül, "Görevlendirmeler yapıldı. Tüm delillerin toplanması hususunda gerekli talimatlar verildi. Olay yeri inceleme ve tüm deliller çerçevesinde failin yakalanmasına yönelik talimat verildi. Bu konuda emniyet teşkilatımız da bu kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kişinin yakalanıp adalete teslim edileceğini ve adaletin de gereken, hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

Gül, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız, bu olayla ilgili 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, gözaltı işlemini gerçekleştirdi. Fail ya da faillerle ilgili tüm olayı büyük bir titizlikle soruşturmayı sürdürmektedir."

- "Cenaze bizim cenazemiz"

Milletin beklentisinin, olayın bütün açıklığıyla ortaya çıkması ve adaletin gecikmeksizin tecelli etmesi olduğunu vurgulayan Gül, ailenin acısını paylaşmak için geldiklerini söyledi.

"Ailenin acısı bizim acımız, cenaze bizim cenazemiz." diyen Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnanıyoruz ki hem fail yakalanacak, adalete teslim olacaktır ve olay tüm yönleriyle de açıkça ortaya çıkacaktır. Cumhuriyet Başsavcılığı tüm yönleriyle hangi bulgulara, hangi delillere ulaşacaksa bunları değerlendirecek. İlk bulgulara göre, bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var, bunu da kamuoyuyla paylaştı ve her aşamada tüm gelişmeler de kamuoyuyla yine paylaşılacaktır. Milletimiz müsterih olsun. Mevlana şehri Konyamız, ülkemiz, bu cennet vatanımız 84 milyon birlik, beraberlik, kardeşliğin teminatı olan coğrafyamızda hiç kimse birliğimizi bozamayacak, hiç kimsenin yaptığı da yanına kar kalmayacak. Kim olursa olsun yapmış olduğu hukuksuzluğun hesabını da ödeyecektir. Bunu bizler de hükümet olarak, tüm kurumlar olarak hep birlikte bu ailenin ve haksızlığa uğramış herkesin hakkını korumak adına sonuna kadar takipçisi olacağız. Bizler de yargı önündeki bu meselenin, yakalanıp failin adalete teslim olduktan sonraki sürecin milletimizle birlikte, ailemizle birlikte sonuna kadar takipçisi olacağız."

Bakan Gül, "Milletimizin birliğini, beraberliğini bozmaya, dezenformasyona yönelik hiçbir bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini, bu konuda tüm kurumlarımızın ve başsavcılık makamlarının titiz bir şekilde dosyayı takip ederek, kamuoyunu da bilgilendireceğini ifade etmek isterim." dedi.

Bir gazetecinin "Dezenformasyona yönelik bir soruşturma başlatıldı mı?" sorusu üzerine Gül, "Savcılığımız bu konuda açıklamasında da paylaştı, yalan bilgi, soruşturma selametini engelleyecek bu tür dezenformasyonlara yönelik açıklamalar, beyanatlarla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. İlerleyen aşamada da bu konuyu kamuoyuyla paylaşabilir." cevabını verdi.

