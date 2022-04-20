Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'ya gidiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.

Bursa-Mudanya yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde, sabah saatlerinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana gelmişti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz