YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Adalet Bakanı Bozdağ, bağımlılıkla mücadelede yer alan anneleri kabul etti

Adalet Bakanı Bozdağ, bağımlılıkla mücadelede yer alan anneleri kabul etti

11.08.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bozdağ, bağımlılıkla mücadelede yer alan anneleri kabul etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bağımlılıkla ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü farkındalık çalışmalarında gönüllü yer alan anneleri kabul etti.

Bakanlıktaki kabulde, bağımlılıkla ve bağımlılık yapan maddelerle mücadelede yer alan annelerle görüşen Bakan Bozdağ, "Bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele konusunda farkındalık ve bilinçlendirme oluşturma maksadıyla, bağımlılığı azaltmak için özveri ve fedakarlıkla gayret gösteren annelerimize tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Kabulde, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul ve Akın Gürlek de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldiİTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi
Arnavutköy'de evinde tabancayla vurulan kadın hayatını kaybettiArnavutköy'de evinde tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandıSivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı adalet bakanı bekir bozdağ bağımlılıkla mücadele

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:59
Yatsı
21:29
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.