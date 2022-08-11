Adalet Bakanı Bozdağ, bağımlılıkla mücadelede yer alan anneleri kabul etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bağımlılıkla ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü farkındalık çalışmalarında gönüllü yer alan anneleri kabul etti.

Bakanlıktaki kabulde, bağımlılıkla ve bağımlılık yapan maddelerle mücadelede yer alan annelerle görüşen Bakan Bozdağ, "Bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele konusunda farkındalık ve bilinçlendirme oluşturma maksadıyla, bağımlılığı azaltmak için özveri ve fedakarlıkla gayret gösteren annelerimize tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Kabulde, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul ve Akın Gürlek de hazır bulundu.

