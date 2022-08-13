Adalet Bakanı Bozdağ, Belekcehan beldesindeki toplu açılış töreninde konuştu:

YOZGAT (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Birbirinin normal zamanda yanına gelmeyen, selam vermeyen, fikir dünyaları, inanç dünyaları birbiriyle bağdaşmayan nice insan, görüş sahibi, sırf Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için hepsi bir araya gelmişler." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekcehan beldesinde yapımı tamamlanan bazı yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenindeki konuşmasında, 2023'ün Türkiye için büyük bir dönemeç olduğunu söyledi.

Türkiye'yi durdurmak için herkesin saldırdığına işaret eden Bozdağ, bu kapsamda da içeride ve dışarıda bazı ittifakların görüldüğünü dile getirdi.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Birbirinin normal zamanda yanına gelmeyen, selam vermeyen, fikir dünyaları, inanç dünyaları, birbiriyle bağdaşmayan nice insan, görüş sahibi, sırf Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için hepsi bir araya gelmişler. Tek motivasyon kaynakları Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan nefreti. Bu milletin ve devletin geleceğine dair onları motive eden güzel projeler, güzel hayaller, güzel eserler, Türkiye'ye yeni şeyler kazandırmak değil. Kin ve nefretlerini rehber edinmişler, onun peşinden koşuyorlar. Kinlerini, nefretlerini, intikamlarını rehber edinenlerin kendisine de milletine de devletine de hayrı olmaz."

Eserlerle, projelerle yarıştıklarını kaydeden Bozdağ, eser siyasetini Türkiye'nin dört bir yanında hakim kıldıklarını vurguladı.

Eser ve proje siyaseti yaparak fark oluşturduklarını ifade eden Bozdağ, Türkiye'yi daha ileriye taşımak için gece gündüz gayret göstereceklerini dile getirerek, Türkiye'nin umudunun AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda olduğunu belirtti.

- "Teminat olarak yaptığımız eserleri gösteriyoruz"

Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Biz 20 yıldır iktidardayız. Bizden daha yeni bir cümle söyleyen Türkiye'de siyasi parti var mı? Geleceğe dair umutları büyüten, umutları hayata geçirme iradesi ortaya koyan başka bir siyasi hareket var mı? 2023'ü değil, ötesini düşünen ve Türkiye'nin 2053'ünü, 2071'ini hayal eden ve o günlere dönük adımlar atan, hedefler tayin eden, vizyon ortaya koyan başka bir siyasi hareket var mı? Biz geleceği vadediyoruz, biz bu milletin umutlarını büyütmeyi, ekmeğini büyütmeyi, hayallerini gerçekleştirmeyi vadediyoruz. Teminat olarak da 20 yılda olmazları oldurduğumuz, hayalleri gerçekleştirdiğimiz hakikati, 20 senede bu ülkeye yaptığımız eserleri gösteriyoruz."

"Hayaldi gerçek oldu" denilen çok sayıda eseri Türkiye'ye hediye ettiklerini aktaran Bozdağ, yeni dönemde de Türk milletinin hayalini gerçekleştirecek olanın AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

- "Türkiye'yi durdurmak isteyenler muvaffak olamayacak"

Bekir Bozdağ, muhalefetin geleceğe dair sözünün bulunmadığına işaret ederek, "Eski Türkiye'yi vadediyorlar. Biz bölünmüş yolları otobana çevirelim diye bir vaadin peşindeyiz, onlar tek şeritli yolların Türkiye'sinin peşinde." diye konuştu.

Zayıf Türkiye'yi, parlamenter sisteme geri dönmeyi vadeden muhalefetin, milletin yaka silkip çöpe attıklarını milletin önüne getirip umut ve yeni olarak sunduğunu söyleyen Bozdağ, bunun Türk milletiyle alay etmek olduğuna işaret etti.

Türk milletinin yalanlara itibar etmeyeceğini kaydeden Bakan Bozdağ, Türkiye'yi durdurmak isteyenlerin 2023'te muvaffak olamayacağını belirtti.

Bozdağ, önceki dönemlerde yaşanan sorunları çözdüklerini, şimdi yaşanan sorunları da kendilerinin çözeceğini sözlerine ekledi.

Programa, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla, Belekcehan Belde Belediye Başkanı Şahin Arısoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.

