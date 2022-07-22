Adalet Bakanı Bozdağ, Kars Valiliğini ziyaret etti

KARS (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kars Valiliğini ziyaret etti.

Bozdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kars'ta, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinde Bakan Bozdağ'a AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz