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Adalet Bakanı Bozdağ, Kars Valiliğini ziyaret etti

22.07.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars Valiliğini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars Valiliğini ziyaret etti

KARS (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kars Valiliğini ziyaret etti.

Bozdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kars'ta, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinde Bakan Bozdağ'a AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da eşlik etti.

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars Valiliğini ziyaret etti

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