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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kurban Bayramı mesajı:

08.07.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir, beraber, kardeş ve hep birlikte Türkiye olduğumuz sürece hiçbir saldırı, kirli tuzak, kaos ve kriz bu ülkeyi sarsamaz, yıkamaz"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Biz bir, beraber, kardeş ve hep birlikte Türkiye olduğumuz sürece hiçbir saldırı, kirli tuzak, kaos ve kriz bu ülkeyi sarsamaz, yıkamaz." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, dargınların barıştığı, kucaklaştığı mübarek Kurban Bayramına erişmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Ülkenin, bölgenin ve dünyanın büyük bir değişim sürecinden geçtiği bu dönemde millet olarak hep birlikte kenetlenerek, köklerinden aldığı ilhamla geçmişte olduğu gibi bugün de tarihe damga vurmaya, mazluma kol kanat germeye devam edeceklerini vurgulayan Bozdağ, "Biz bir, beraber, kardeş ve hep birlikte Türkiye olduğumuz sürece hiçbir saldırı, kirli tuzak, kaos ve kriz bu ülkeyi sarsamaz, yıkamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Merhametin, vefanın, saygının, hoşgörünün, affetmenin ve yardımlaşmanın, hayatın merkezinde olması gerektiğini unutmadan nice bayramlara erişmeyi temenni eden Bozdağ, yargı camiası ile Adalet Bakanlığı teşkilatının bayramını tebrik etti.

Bozdağ, bayramın Türkiye ile tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

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