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  4. Adalet Bakanı Bozdağ'dan şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki:

Adalet Bakanı Bozdağ'dan şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki:

25.08.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in, imam hatip mensuplarına yönelik sözlerini kınadı.

Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur."

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İmam Hatip adalet bakanı bekir bozdağ

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