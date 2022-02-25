YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ukrayna'dan tahliye açıklaması:

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ukrayna'dan tahliye açıklaması:

25.02.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnşallah her bir vatandaşımız, sağ salim ülkemize getirilecektir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandığını bildirdi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızı kurtarmak için karadan tahliyeler başlatıldı. İnşallah her bir vatandaşımız, sağ salim ülkemize getirilecektir. Bugün nerede darda bir Türk vatandaşı varsa onun yardımına koşan güçlü bir Türkiye vardır. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdüTürk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdü
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Antalya'da bir kişi parkta ölü bulunduAntalya'da bir kişi parkta ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna

Ankara Namaz Vakitleri 26 Şubat Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:20
Öğle
13:07
İkindi
16:12
Akşam
18:43
Yatsı
20:01
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organında deneyince soluğu hastanede aldı

Cinsel organında deneyince soluğu hastanede aldı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Oyuna devam etti! Bombalanan binanın önünde...

Oyuna devam etti! Bombalanan binanın önünde...

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.