Adalet Bakanı Gül: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'daki Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadığını bildirdi.
Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum. Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir." ifadelerine yer verdi.
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