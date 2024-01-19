Adalet Bakanı Tunç, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu Bursa'da takip etti:

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu vatandaşlarla birlikte Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) takip etti.

Tarihi ana tanıklık eden Bakan Tunç ve beraberindekiler, uzay aracının fırlatılmasını ve başarılı bir şekilde yol almasını kurulan dev ekranda izledi.

Bakan Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında Türkiye'nin uzay yolculuğuna çıkan Alper Gezeravcı'nın uzaya gidişini Bursa'da vatandaşlarla beraber izlediğini söyledi.

Türkiye için çok büyük bir an olduğunu aktaran Tunç, "Bugünü hiç unutmayacağız. Türkiye'nin artık bilimde, uzay teknolojisinde, sanayide ve diğer alanlarda nasıl ilerlediğini hep beraber görüyoruz. Türkiye Yüzyılı bilimin de yüzyılı olacak inşallah. Bu yüzyıl çocuklarımızın, gençlerimizin omuzunda yükselecek." dedi.

GUHEM'in Bursa'nın ve Türkiye'nin bilim yolculuğunda kazandırılan çok önemli bir eser olduğunu ifade eden Tunç, GUHEM'e ilk kez geldiğini ve gurur duyduğunu belirterek buranın Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

"TÜRKİYE YÜZYILI İNŞALLAH BİLİMİN YÜZYILI OLACAK"

Bakan Tunç, Alper Gezeravcı'nın uzayda 13 deney yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Gezeravcı 14 gün sonra inşallah aramıza dönecek. Türkiye'de onu coşkuyla karşılayacağız ve orada yaptığı deneyleri milletimize anlatacak. Bu ilk olacak ama bundan sonrası artık peşi sıra gelecek. Özellikle uzay teknolojisi alanında çok sayıda bilim insanı ülkemizden yetişecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Bugün bu bir başlangıç. Türkiye'nin uzayda kendi ürettiği uyduları var. Haberleşme uyduları var ve sürekli geliştirdiği uyduları var. Savunma sanayi teknolojisinde belli bir noktaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun gösterdiği hedefte hiç durmadan ilerlemeye devam ediyoruz. İşte bugün de bunun en güzel örneğini gördük. Alper'e hayırlı yolculuklar diliyoruz. 14 gün sonra aramıza inşallah sağ salim gelmesine ve orada gördüklerini, yaşadıklarını, yaptığı deneyleri anlatmasını bekliyoruz. Nice uzay yolculukları inşallah. Türkiye Yüzyılı inşallah bilimin yüzyılı olacak, teknolojinin yüzyılı olacak. Gençlerin ve çocukların yüzyılı olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin daha nice başarılara adım atmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum."

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da bugün Türkiye olarak bir gurur yaşadıklarını vurgulayarak, "Allah kısmet ederse kardeşimiz 14 gün sonra tekrar aramıza katılacak ve orada yaşadıklarını bize anlatacak. Bugün bu noktaya gelmemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkıları var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, milletimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Kendimize güvenmemiz lazım. Çok büyük bir şey başardık. Ülkemizin bundan sonra daha güzel şeyleri yapacağın yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Bakan Tunç'a, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

Bakan Tunç, canlı yayın öncesi GUHEM'i gezerek merkezdeki interaktif düzenekleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada GUHEM'in Gezeravcı'nın uzay yolculuğuyla ilgili Youtube üzerinden yaptığı canlı yayını 300 bin kişi izledi.

