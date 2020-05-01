YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki "koronavirüs" tedbirlerinin süresini uzattı

Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki "koronavirüs" tedbirlerinin süresini uzattı

ANKARA HABERLERİ  | 01.05.2020 11:45 | Son Güncelleme

Cezaevlerindeki avukat ziyareti dahil tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi - Açık cezaevindekilerin özel izinlerinin, aile görüşme odalarının kullanımının ertelenmesine ilişkin süre de aynı tarihe kadar uzatıldı

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında 15 Mayıs'a kadar uzattı.

Adalet Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri, açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin özel izin hakları, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetler, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi.

Ayrıca, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süreler de aynı tarihe kadar uzatıldı.

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının ziyaretleri, zorunlu durumlarda başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven tedbirleri alarak kapalı görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, söz konusu tedbirleri ilk kez 13 Mart'ta katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna açıklamıştı. Bu önlemlerin süreleri 28 Mart'ta iki hafta süreyle uzatılmış, ardından bu tedbirlerin uygulanmasının 30 Nisana kadar uzatılmasına karar verilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Ankara Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:42
Öğle
12:51
İkindi
16:40
Akşam
19:50
Yatsı
21:20

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Bihter Eczanesi
Cankaya
Aşti Eczanesi
Yenimahalle
Apaydın Eczanesi
Yenimahalle
Betülün Eczanesi
Yenimahalle
Şentepe Eczanesi
Yenimahalle
Dolunay Eczanesi
Yenimahalle
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.