YKS sonuçlarını öğrenen adaylar bölüm ve üniversite araştırmalarına hız verdi. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden yapılacak tercihlere az bir zaman kaldı. Adaylar kendilerine en uygun bölümü ve doğru üniversite tercihi konusunda dikkatliler. Hayalinde Adalet bölümü olan adaylar

bölüm hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Peki Adalet bölümü ne iş yapar? Adalet bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır? İşte detaylar..

ADALET BÖLÜMÜ NEDİR?

Adalet bölümü; mevcut sosyal adalet konularını yasal sistemler, hukuk ve kültürün arka planında inceleyen yenilikçi bir sosyal bilim programıdır. Hukukun ve hukuk metodolojisinin temelinde var olan hukuki problemlerin çözülmesinde rol oynayan; devleti oluşturan anayasada yer alan ve bütünlüğü koruyan ilkeleri benimseyen bir anlayışa sahip yetkin personellerin yetiştirildiği bölümdür.

ADALET BÖLÜMÜ KAÇ YIL?

Adalet bölümü 2 yıllık bir önlisans (meslek yüksekokulu) programıdır. Bu bölümde adalet sisteminde görev alan hakim ve savcılara birçok konuda destek sağlayacak ara personel yetiştirilmesi amaçlanır. Ara personeller zabıt katipliği ile infaz ve

koruma aşamalarında görev alabilirler.

ADALET BÖLÜMÜ DERSLERİ NELERDİR?

Adalet programında öğrenci olmayı tercih ederseniz;

Kamu hukuku,

Özel hukuk bilgisi,

Hukuk usulü bilgisi,

Ceza ve ceza usulü bilgisi,

İcra-iflas bilgisi,

Avukatlık ve noterlik mevzuatı,

Mali mevzuat,

Hukuk dili,

Adli tıp,

İnfaz bilgisi,

Kalem mevzuatı

gibi hukuki eğitimin yanı sıra;

Daktilografi,

Muhasebe,

İşletme yönetimi,

Arşiv ve dosyalama teknikleri

gibi teorik ve uygulamalı derslerden de sorumlu olacaksınız demektir. Bu derslerin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından zorunlu kılınan bazı derslerden de sorumlu olacaksınız ve tabii bu bölüme yer veren üniversitelerin tercihlerine göre yabancı dil eğitimi de söz konusu olacaktır.

Bu programdan mezun olduktan sonra Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile eğitiminizi 4 yıllık hukuk bölümüne geçiş yapabilirsiniz ve avukat olabilirsiniz.

ADALET BÖLÜMÜ MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Bölüm mezunları, hukuk sisteminde görev alan ve adaleti sağlamayı amaçlayan kişilere bilgi ve belge sağlayarak yardımcı olmaktır.

ADALET BÖLÜMÜ MEZUNU HANGİ ALANLARDA ÇALIŞIR?

Adalet bölümü mezunları iş konusunda oldukça geniş bir yelpazeye sahiplerdir. Mezunlar;

Mahkemelerin yazı işleri,

İcra memurluğu veya yardımcılığı,

İnfaz kurumlarında,

Resmi veya özel bankalarda,

Çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşları,

Özel hukuk büroları,

Noter büroları,

gibi kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilirler. Ayrıca mahkeme salonlarında ve adliyelerde zabıt katipliği, infaz ve koruma merkezlerinde çeşitli görevlerde bulunabilirler. Tabii burada bahsi geçen iş imkanlarının büyük bir kısmı yeterlilik sınavlarından alınan puan neticesinde atama ile gerçekleşir. Hukuk büroları sözü geçen devlet nezdinde gerçekleştirilen yeterlilik sınavlarını gerektirmez.

