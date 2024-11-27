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  4. "Adam yok" demişti! Hafsanur Sancaktutan Kubilay Aka'dan sonra geri adım attı

"Adam yok" demişti! Hafsanur Sancaktutan Kubilay Aka'dan sonra geri adım attı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.11.2024 15:09
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"Ortalıkta adam kalmadı" dedikten kısa süre sonra Kubilay Aka ile sevgili olan Hafsanur Sancaktutan bu açıklaması sorulunca geri adım attı. Esas Oğlan'da Hadise olan ateşli sahneleriyle gündemde olan sevgilisine dair konuşan oyuncu bakın ne dedi.

"Adam yok" demişti! Hafsanur Sancaktutan Kubilay Aka'dan sonra geri adım attı

Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz temmuz ayında 'aşk' sorusuna verdiği samimi yanıtla adından söz ettirmişti.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 24 yaşındaki oyuncu, "Kimse yok, ben direkt cevap vereyim. Kalmadı ortalıkta adam" şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Ancak bu açıklamanın ardından Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Kubilay Aka'nın aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

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Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Sancaktutan, "Brezilya'da olabildiğince forma topladım. Bir tanesini de Kubilay'a aldım. Bana oraya çiçek yolladı, ben herhalde Kubilay'dan değildir dedim ama çok romantik ya. En sevdiğim özelliklerinden birisi" dedi.

Son dönemde oynadığı iddialı rolleriyle adından söz ettiren oyuncu devamında ise "Adam yok dedim alasını buldum" diyerek romantik ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
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