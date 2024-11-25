Hadise ve Kubilay Aka'nın Esas Oğlan'daki ateşli sahnesi gündemde! "Para bile istememiştir" diyerek paylaşılınca yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Hadise, Esas Oğlan dizisinde ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadı ve dizinin müstehcen sahneleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Seda Bakan, Şükrü Özyıldız gibi tanınmış oyuncuların yer aldığı dizide, Hadise'nin Kubilay Aka ile yer aldığı erotik sahne, izleyiciler tarafından çok konuşuldu.

Bir izleyici, sosyal medya platformlarında, "Kubilay Aka, ahir ömründe Hadise'ye temas etme şerefine nail olmuş. Para bile istememiştir bu dizide oynamak için net," şeklinde bir yorum yaptı. Bu yorum, hızla yayılarak büyük tepki topladı.

Kubilay Aka fanları, oyuncunun eski sevgililerini hatırlatarak, "Saçmalıyorsun," şeklinde yorumlarda bulundu.

Bazı seyirciler ise "Hafsanur gibi bir sevgilisi var", "Hadise'yi ne abarttınız" yorumlarında bulundu.



FRAGMAN KALDIRILMIŞTI

Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan 'Esas Oğlan' dizisinin müstehcen bulunan fragmanı çok konuşulmuştu. Dizinin fragmanı müstehcen bulunmuş ve TikTok'ta yasaklanmıştı. Hadise ve Seda Bakan ise bu duruma isyan etmişti.