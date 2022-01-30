Adama Traore kimdir, aslen nereli? Barcelona'ya transfer olan Adama Traore kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Barcelona Kulübü'nden yeni bir transfer haberi geldi. Adama Traore, son gelişmelere göre Barcelona'ya kiralandı. Gelişmenin ardından 26 yaşındaki futbolcunun kariyeri merak konusu oldu.

ADAMA TRAORE KİMDİR?

26 yaşında olduğu bilinen kanat oyuncusu Traore'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu. Tam ismi Adama Traoré Diarra olan futbolcu, 25 Ocak 1996 tarihinde İspanya'nın L'Hospitalet de Llobregat kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola Barcelona altyapısında başlayan Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusu, Aston Villa ve Middlesbrough formalarını giymesinin sonrasında 2018 yılında 20 milyon karşılığında Wolverhampton'a transfer olmuştur.

Son olarak bu sezonda ise çıktığı 23 maçta 1 gol kaydeden yıldız oyuncu, İspanya Milli Takımı'nın formasını 8 kez terletmiştira. Wolverhampton ile olan sözleşmesi 2023 senesine kadar devam eden ve Barcelona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Traore'nin güncel piyasa değeri ise şu an 28 milyon Euro'dur.

Adama Traore'nin boyu 1.78 ve kilosu ise 72 kg'dır.



