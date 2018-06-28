Adama Traore: Süper Lig kaliteli oyunculardan oluşuyor

Yeni sezon hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan Göztepe'de Fildişi Sahilli oyuncusu Adama Traore, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Traore, geçen sezon sonunda yaşadığı sakatlığın ardından tekrar takım arkadaşlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Bir daha aynı sakatlığı yaşamak istemediğini belirten Traore, “Sezona çok iyi hazırlanıyorum. Geçen sezondan daha iyi bir dönem geçirmek istiyoruz. Ayrıca Süper Lig çok mücadeleci ve kaliteli oyunculardan oluşuyor” dedi.

Ülkesi Fildişi Sahili'nin 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmadığı için organizasyonla çok ilgilenmediğini kaydeden başarılı futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nda yer alan takım arkadaşı Beto'yu tüm kalbiyle desteklediğini ifade etti.

Göztepe'nin bu sezonki ilk transferi olan Alpaslan Öztürk ise sarı-kırmızılı camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Kendi açımdan takıma ne kadar yardımcı olabilirsem benim adıma o kadar başarılı bir sezon geçer. Her zaman en iyiyi hedefliyorum” diye konuştu.



