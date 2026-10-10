Trabzonspor'da şok! Rakibine kafa attı, Beşiktaş derbisinde yok

Trabzonspor, Samsunspor karşısında 3-0 öndeyken Melih Kabasakal'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Rakibi Elliot Watt'a kafa atan bordo-mavili futbolcu, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR FARKI AÇTI

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavili ekip, kısa sürede bulduğu gollerle farkı üçe çıkardı. Trabzonspor, 28. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle öne geçerken 38. dakikada Chibuike Nwaiwu ve 40. dakikada Franculino'nun ağları havalandırmasıyla skoru 3-0'a taşıdı.

MELİH KABASAKAL'DAN RAKİBİNE KAFA

Mücadelenin 43. dakikasında Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ile Samsunspor oyuncusu Elliot Watt arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında gerginlik çıktı. Yerde kalan Melih faul beklerken hakem Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirdi.

Pozisyonun ardından sinirlenerek ayağa kalkan Melih, Elliot Watt'ın üzerine yürüdü ve rakibine kafa attı. Hakem Oğuzhan Çakır, bu hareketi nedeniyle bordo-mavili futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterirken Watt'ı da sarı kartla cezalandırdı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYECEK

Gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Melih Kabasakal, Trabzonspor'un gelecek hafta sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak. Bordo-mavililer, Samsunspor karşısında ikinci yarıya bir kişi eksik çıkacak.