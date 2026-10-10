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Trabzonspor'da şok! Rakibine kafa attı, Beşiktaş derbisinde yok

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelede tansiyon yükseldi. Bordo-mavili ekip üç farklı üstünlüğünü sürdürürken Melih Kabasakal'ın rakibine kafa atması sonucu gördüğü kırmızı kart, karşılaşmanın önüne geçen olaylardan biri oldu.

Trabzonspor'da şok! Rakibine kafa attı, Beşiktaş derbisinde yok
Burak Kavuncu

Trabzonspor, Samsunspor karşısında 3-0 öndeyken Melih Kabasakal'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Rakibi Elliot Watt'a kafa atan bordo-mavili futbolcu, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR FARKI AÇTI

Trabzonspor da şok! Rakibine kafa attı, Beşiktaş derbisinde yok 1

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavili ekip, kısa sürede bulduğu gollerle farkı üçe çıkardı. Trabzonspor, 28. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle öne geçerken 38. dakikada Chibuike Nwaiwu ve 40. dakikada Franculino'nun ağları havalandırmasıyla skoru 3-0'a taşıdı.

MELİH KABASAKAL'DAN RAKİBİNE KAFA

Trabzonspor da şok! Rakibine kafa attı, Beşiktaş derbisinde yok 2

Mücadelenin 43. dakikasında Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ile Samsunspor oyuncusu Elliot Watt arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında gerginlik çıktı. Yerde kalan Melih faul beklerken hakem Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirdi.

Trabzonspor da şok! Rakibine kafa attı, Beşiktaş derbisinde yok 3

Pozisyonun ardından sinirlenerek ayağa kalkan Melih, Elliot Watt'ın üzerine yürüdü ve rakibine kafa attı. Hakem Oğuzhan Çakır, bu hareketi nedeniyle bordo-mavili futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterirken Watt'ı da sarı kartla cezalandırdı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYECEK

Trabzonspor da şok! Rakibine kafa attı, Beşiktaş derbisinde yok 4

Gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Melih Kabasakal, Trabzonspor'un gelecek hafta sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak. Bordo-mavililer, Samsunspor karşısında ikinci yarıya bir kişi eksik çıkacak.

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0 - 3
Trabzonspor Trabzonspor

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Samsunspor Derbi kırmızı kart beşiktaş
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