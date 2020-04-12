YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana-Ankara Otoyolunda sokağa çıkma yasağı sessizliği

Adana-Ankara Otoyolunda sokağa çıkma yasağı sessizliği

ADANA HABERLERİ  | 12.04.2020 18:43 | Son Güncelleme

Adana-Ankara Otoyolunda sokağa çıkma yasağı sessizliği

ADANA (AA) - Güneydoğu ile Doğu Akdeniz Bölgelerini, İç Anadolu'ya bağlayan Adana-Ankara Otoyolu, salgın nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı yüzünden en sakin günlerinden birini yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının son gününde, Güneydoğu ile Doğu Akdeniz Bölgelerini, İç Anadolu'ya bağlayan ve şehirler arası yolculuk yapan araçların sıklıkla kullandığı otoyolda sessizlik hakim oldu.

Otoyolun yanı sıra Pozantı ilçesinden geçen Adana-Pozantı-Ankara Karayolu'nun da son derece sakin olduğu görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREce Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!Ece Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Adana Otoyol Pozantı Yasak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişiyi polis yakaladı

Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişiyi polis yakaladı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Adana Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:37
Sabah
06:02
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:17
Yatsı
20:36

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Aksöz Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çukurova Havalimanı inşaatında 1000 kişilik yeni istihdam

Çukurova Havalimanı inşaatında 1000 kişilik yeni istihdam

Başkan Ergü’den "evde kalın" çağrısı

Başkan Ergü’den "evde kalın" çağrısı

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Ceyhan Belediye Meclisi seçime gidecek

Ceyhan Belediye Meclisi seçime gidecek

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.