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Adana Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

ADANA HABERLERİ  | 28.07.2020 12:56 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi, ilçeler ve köylerde asfalt atağını artırarak sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Tufanbeyli’den Karataş’a, Ceyhan’dan Pozantı’ya kentin birçok bölgesinde çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.Kent merkezi ile birlikte ilçelerde de yoğun çalışmalar yürüten Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mezarlık Yolu, Emek Caddesi, Akkapı Camuzcu Yolu, Mirza Çelebi Caddesi, Dörtağaç Mahallesi, Yüreğir ilçesi Adana Çimento Yolu ve Akarca Mahallesi, Ceyhan ilçesi Çelemli ve Ağaçpınarı mahalleleri, Karataş ilçesi merkezi, Bahçe, Adalı, Sirkenli ve Develiören mahalleleri, Yumurtalık Gölovası Mahallesi, Feke, Pozantı, Saimbeyli Tufanbeyli ilçelerinde asfalt yenileme ve yol çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi, ilçeler ve köylerde asfalt atağını artırarak sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Tufanbeyli’den Karataş’a, Ceyhan’dan Pozantı’ya kentin birçok bölgesinde çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Kent merkezi ile birlikte ilçelerde de yoğun çalışmalar yürüten Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mezarlık Yolu, Emek Caddesi, Akkapı Camuzcu Yolu, Mirza Çelebi Caddesi, Dörtağaç Mahallesi, Yüreğir ilçesi Adana Çimento Yolu ve Akarca Mahallesi, Ceyhan ilçesi Çelemli ve Ağaçpınarı mahalleleri, Karataş ilçesi merkezi, Bahçe, Adalı, Sirkenli ve Develiören mahalleleri, Yumurtalık Gölovası Mahallesi, Feke, Pozantı, Saimbeyli Tufanbeyli ilçelerinde asfalt yenileme ve yol çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

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Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
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