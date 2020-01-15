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  4. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde "yetki gaspı" tartışması

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde "yetki gaspı" tartışması

ADANA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin ocak ayı üçüncü birleşiminde Cumhur İttifakı 2017 ve 2018 yıllarında encümene verilen gayrimenkul satış yetkisini iptal ettirdi.Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Mustafa Bayar, Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında açıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin ocak ayı üçüncü birleşiminde Cumhur İttifakı 2017 ve 2018 yıllarında encümene verilen gayrimenkul satış yetkisini iptal ettirdi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Mustafa Bayar, Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında açıldı. Gündem dışı konuşmalardan sonra gündeme ek iki madde daha ilave edildi. İlave edilen 2. Maddede 2017 ve 2018 yıllarında belediye encümenine verilen satış yetkisi komisyona gönderilmeden Cumhur İttifakı’nın oylarıyla geri alındı. CHP’liler buna “yetki gaspı” dediler.
Madde hakkında söz alan CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan, konunun kanunlar komisyonuna gönderildikten sonra oylanmasını istedi. Konunun yeteri kadar tartışılmadığını bu nedenle teklifin direkt oylanmamasını, aksi halde bunun belediye başkanının yetkilerinin gaspı anlamına geleceğini söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise satış yetkisinin başkana değil, encümene verildiğini, Serdar Seyhan’ın olayın demagojiye çevirip duygu sömürüsü yaptığını ifade etti.
Daha sonra oylamaya geçildi. CHP’nin komisyona havalesi teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
AK Parti ve MHP’nin önergesi olan satış yetkisinin alınması teklifi ise CHP ve İYİ Parti Gruplarının ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
Daha sonra 12 madde ilgili komisyonlara sevki oy birliği halinde kabul edildi.

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