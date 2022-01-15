Adana'da nefes kesen maç! Kayserispor son dakikalarda puanı kopardı

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adana Demirspor, Kayserispor'u ağırladı. Büyük heyecana sahne olan maçta iki ekip puanları paylaştı.
Mücadelede Adana Demirspor, 26. dakikada Britt Assombalonga'nın golüyle öne geçti. Kayserispor'da ise 87. dakikada Carlos Mane sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren isim oldu.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 34'e yükselterek maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Kayserispor ise maç fazlasıyla 28 puana ulaştı ve sıralamada 11. sıraya yerleşti
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