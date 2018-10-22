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Adana Demirspor 0 - 1 Elazığspor (Spor Toto 1. Lig)

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 22.10.2018 21:22 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Ligi'nin 9. haftasında Adana Demirspor ile Elazığspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Elazığspor'a 1-0 yenilerek üst üste 2. yenilgisini aldı ve zirveden uzaklaştı.

Adana Demirspor 0 - 1 Elazığspor (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor evinde Elazığspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan Elazığspor 1-0 galibiyetle ayrıldı.

  1. maçında 2. galibiyetini alan Elazığspor'a galibiyeti getiren tek gol, 44. dakikada Andreas Tatos'tan geldi.

Bir dönem Manchester United forması giyen Anderson ise bu maçta ilk kez Adana Demirspor forması giydi. Brezilyalı futbolcu, maça ilk 11 başlarken 66 dakika sahada kaldı.

Geçen hafta Osmanlıspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor, üst üste 2. kez sahadan 1-0 yenik ayrılırken 16 puanla 3. sırada kaldı. Elazığspor ise 7 puanla 16. sıraya yükseldi.

ALTINORDU ZORLANMADI

Spor Toto 1. Lig'de günün bir diğer mücadelesinde Altınordu, sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. İzmir ekibi, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Adana Demirspor'da Anderson'un uzun pasına Orhan ceza alanına indirdi, Orkan'ın gelişine şutunda top üstten az farkta auta çıktı.
44. dakikada Tetiş Yapı Elazığspor'da Bagayoko'nun ara pasında Tatos kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-1
53. dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin pasında Pote'nin çaprazdan sert şutunda top kaleci Soner'de kaldı.
60. dakikada Adana Demirspor'da Orhan'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Soner son anda topu kornere çeldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Cemal Bingöl xx, Engin Erdem xx
Adana Demirspor: Çağlar xx, Mitrovic x, İsmail x, Orhan x (Batuhan dk. 66 xx), Traore x, Emre x (Berk dk. 85 ?), Anderson x (Kage dk. 66 x), Hakan x, Orkan x, Kosecki xx, Pote x
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner xx, Serkan xx, Onur xx, Adem xx (Fırat dk. 46 x), Emre x, Orham xx, Kadir xx, Tatos xx (Diarra dk. 90 ?), Kadir xx, Ahmet xx (Eren dk. 72 x), Bagayoko xx
Gol: Tatos (dk. 44) (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Ahmet Aras, Fırat (Tetiş Yapı Elazığspor), Traore (Adana Demirspor)

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adana demirspor elazığspor Spor Toto 1. Lig

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