Adana Demirspor 2-1 Osmanlıspor (Maç Sonucu)

Koronavirüs arasından sonra yeniden başlayan TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, Osmanlıspor'u ağırladı.

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Adana Demirspor, rakibi karşısında golü erken buldu. 25. dakikada Mehmet Akyüz'ün pasında topla buluşan Aias Aosman topu boş filelere gönderirken takımını 1-0 öne geçirdi.

Ancak Adana Demirspor'un üstünlük sevinci uzun sürmedi. 30. dakikada Adil Demirbağ, ceza sahası içinde topa kayarak müdahale etmek isterken elle teması sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi ve 22 yaşındaki futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Osmanlıspor'un kazandığı penaltıyı 31. dakikada gole çeviren Mertan Caner Öztürk skor tabelasında 1-1'lik eşitliği getirirken ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda eşitlik uzun süre bozulmazken ilk golün asistini yapan Mehmet Akyüz, 79. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti ve Adana Demirspor 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor uzun süre 10 kişi mücadele ettiği maçta Osmanlıspor'u 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 48 puana ulaştı ve haftayı üçüncü sırada tamamladı. Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor ise 24 puanla 16. sırada kaldı.

